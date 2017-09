Kunstenaarsechtpaar Huub en Adelheid: "Wij zijn allemaal zaailingen van moeder aarde"

Meteen vanaf de oprijlaan nemen Adelheid (69) en Huub Kortekaas (82) de bezoeker op in hun creatie. De Tempelhof heet die en begint met een bordje: 'Je vindt de bel na 99 meter'. Daarna volgt de toegangspoort die bloemknoppen van draadstaal met elk een hoogte van precies 7,77 meter met elkaar verbindt. Op het binnenplein domineert een reusachtige stalen bloemknop met een diameter van 6,66 meter. Aan de gevel hangen aan weerszijden exact 33 goudkleurige kiemplantjes.

Het is een imposante en ook wonderlijke entree naar de woon- en werkplek van het kunstenaarsechtpaar. De twee hanteren een eigen 'spanningsveld van ordening en getallen'. Ze verstaan daaronder een combinatie van het 'getal van de aarde' (6,66 meter) en de 'fysieke en spirituele maat van de mens' (1,80 en 2,20 meter). Adelheid en Huub Kortekaas voeren deze maten door in hun kunstwerken, veelal gemaakt van staal, en in hun imposante siertuin met waterpartijen en tempels. Ook in huis is alles, van deurknop tot aan gordijn embrasse, aangepast aan hun levensfilosofie.

Die gaat uit van een veranderend bewustzijn, dat zich volgens de kunstenaars aan het voltrekken is. Een 'nieuwe renaissance' noemen zij het, waarbinnen zij een taak op zich hebben genomen. "Wij willen mensen inspireren in de antwoorden op drie grote levensvragen: Wie ben ik, wat is de zin van mijn leven en hoe geef ik het vorm?", legt Huub Kortekaas uit.

Het echtpaar Kortekaas neemt deel aan de eerste Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout, die van 16 september tot en met 22 oktober plaatsvindt in de nog steeds actieve kloosters Sint-Catharinadal, Onze Lieve Vrouwe Abdij en Sint-Paulusabdij. De manifestatie wil het spirituele en artistieke erfgoed van de drie kloosters (de 'Heilige Driehoek') verbinden met hedendaagse kunst. De Tempelhof vanaf september ook de locatie van 'Hotel Sophie', een tv-programma van Sophie Hilbrand over liefde, seks en intimiteit.

Het koppel werkt ook aan nieuwe projecten. Zo ontwerpen ze op het moment een servies en bestek horend bij De Tempelhof. Huub, die begon als onderwijzer, is de filosoof van het stel. Adelheid, die tuinarchitectuur studeerde, noemt zich ook wel zijn 'voetjes op de aarde'. "Het veranderend bewustzijn te laten zien, dat is mijn rol."

Adelheid: "Wij kunnen maar niet in contact komen met Oprah Winfrey. De plant is niet zozeer voor haarzelf als wel voor haar als een icoon van de vrouwelijke energie." De positieve veranderingen in de wereld zijn, meent het echtpaar, vooral op het conto van vrouwen te schrijven. Huub: "Mannen die denken, maar de vrouwen, die doen het."

Onder anderen schrijfster Lulu Wang, voorzitter van de Club van Boedapest(een internationale spirituele kunstenaarsorganisatie, red.) Ervin Laszlo en paus Johannes Paulus II maken deel uit van het kunstwerk in wording. Dat is bedoeld ter ondersteuning van mensen die het beste met hun naasten voor hebben. Adelheid: "Door voortrekkers op deze wijze te eren, krijgen zij meer kracht. Bovendien vormen zij samen een krachtige keten".

Het echtpaar laat in zijn atelier zien hoe dit non-profitproject eruitziet. De wanden zijn behangen met panelen met elk 99 vergulde zaailingen van 21 centimeter. De bedoeling is dat die voor 555 euro worden geadopteerd of gekocht. Uit de handtekeningen die met zwarte stift op het raamwerk zijn gezet blijkt dat dit merendeels al is gebeurd.

Het kiemplantje is sindsdien een terugkerend thema. In de kroonluchter, de balkons, het frame van de tuinstoelen - overal duikt hun symbool voor een 'nieuw mensbeeld' op. Ook op de revers van Huub. De kwekerszoon draagt op zijn ribfluwelen jasje een kiemspeld van goud. Die verwijst naar de 990 vergulden kiemplantjes uit hun internationaal zaai- en pootproject 'The Unifying Field', de aarde als spirituele vredesakker.

De kiem voor De Tempelhof werd ruim vijftig jaar geleden bij toeval gelegd, toen het stel bij de aanleg van een groentetuin met de vingers in de aarde wroette. Dit bracht hen het besef dat de mens, net als een plant, doortrokken is van de behoefte om open te gaan. Adelheid: "Er is een verlangen om te zijn wie je bent. Dat is de kern". Huub: "We komen allemaal van een en dezelfde oerbron. Ieder mens wil van donker naar licht gaan. Dat verbindt ons. Wij zijn allemaal zaailingen van moeder aarde."

Met Adelheid creëerde Huub in Winssen, in de uiterwaarden van de Waal, niet alleen een huismuseum - van toilet tot aan slaapkamer reikt de kunst - maar ook een plaats voor bezinning. En dat werkt, vertelt Adelheid: "Bij mensen die hier binnenkomen, springen soms de tranen in de ogen van ontroering."

Bloemstickers

Adelheid draagt een blauwe speld van een ander, internationaal kunstproject 'Which flower are you?'. Dat omvat 99.999 bloemstickers, die het duo wereldwijd verstuurt. "Het is een verwijzing naar de unieke bloem die jij bent. Tegelijkertijd moet je het zien als een oproep om samen tot bloei te komen, hoe verschillend we ook zijn. De wereld is groot, geef iedereen de ruimte om uit te groeien tot de mens die we graag willen zijn." Het appèl voor een mooiere, vreedzame en multiculturele samenleving staat in elf verschillende talen op de bloemen.

Hun talloze beelden - potplanten, engelen, poorten en tulpenzetels van brons en cortenstaal - staan overal. Van een tulpenzetel (3,33 meter) in Dubai, een vredesengel (2,55 meter ) in het Palestijnse Ramallah tot aan een omgekeerde bloempot (9,99 meter) in het Westland bij Den Haag. Niet ver daar vandaan plantte Huub als kind samen met zijn vader menig stekje. Ondanks een welhaast tomeloze scheppingsdrang is het nog niet gelukt een plek te vinden voor het monumentale kunstwerk Anima Mundi (Ziel van de wereld). De eigentijdse tempel van Egyptische omvang - 99,9 meter bij 12 meter en een hoogte van 6,66 meter - had op de dijk vlak bij hun huis zullen komen. Begin vorig jaar ketste de komst ervan na zes jaar van voorbereiding alsnog af op bezwaren van vele bewoners. Adelheid en Huub trokken het plan in, nog voor het oordeel van de gemeenteraad kwam.

Het past niet in de geest van Anima Mundi om het bij onvoldoende draagvlak door te voeren. Dat is een negatieve spiraal

Zij hadden inmiddels goedkeuring binnen het college van b. en w. van Beuningen waaronder Winssen valt, het waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond. Adelheid: "Ook al was de gemeenteraad akkoord gegaan, het past niet in de geest van Anima Mundi om het bij onvoldoende draagvlak door te voeren. Dat is een negatieve spiraal."

Twee eerdere opties in het Land van Maas en Waal waren afgevallen door de aanwezigheid van gasleidingen en beschermde flora en fauna op de beoogde plek.