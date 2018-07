Kun je met een contract een hangvakantie voorkomen?

Kinderen hebben minstens zes weken vakantie, ouders meestal niet. "Hoe voorkom ik dat ze alle dagen achter een scherm hangen?", vraagt een moeder. Een vriendin van haar sluit een 'vakantiecontract' af met haar kinderen. Daarin staat een aantal klussen die ze elke dag moeten doen. "Die variëren van je kamer opruimen en de afwas doen, tot een half uur lezen in een echt boek, of ten minste een uur buitenspelen. Daarna mogen ze doen wat ze willen - lees: de iPad pakken of netflixen tot ze een ons wegen." Is dit een educatieve gouden greep of een wurgcontract? En hoe handhaaf je zoiets?

"Ze kunnen best wat boodschappen doen, maar ineens allerlei beperkingen, dat voelt opgelegd", vindt yogadocent George Langenberg. "Als de mores in huis gewoonlijk heel anders is, gaat het nu met afspraken ook niet lukken." Eigenlijk zouden kamer opruimen en helpen met de vaat niet extra vastgelegd hoeven worden", reageert ook gedrags- en opvoedkundige Mariëlle Beckers. "Dat hoort er altijd bij." Al ziet ze ook wel dat pubers die taken nooit heel spontaan oppakken. "Je moet in de buurt zijn om het te kunnen checken."

Beckers heeft zojuist haar twee oudste kinderen thuisgelaten, terwijl de rest van het gezin een weekend wegging. "Ik laat dan ook een lijstje achter: kattenbak legen, vaat opruimen, boodschappen doen. En ik heb de playstation voor de zekerheid meegenomen, want ze hebben een toetsweek. Ik bel wel anderhalf uur van tevoren dat ik thuiskom, dan hebben ze nog even om alles in orde te maken."

Dagdromen is functioneel voor het brein. Het stimuleert de fantasie, je zet de dingen op een rijtje.

In de vakantie moeten regels gelden, vindt ze. Voor de lunch je bed uit bijvoorbeeld, normaal eten, een keer in de week sporten. "Als ouders die dingen willen vastleggen prima, maar dan moeten ze dat met humor doen", stelt ze voor. "Alles afgevinkt? Dan gaan we pizza eten. En laat de kinderen hun taken vooral onderling ruilen."

"Dat school wegvalt, betekent niet dat ze nu alle dagen kunnen invullen alsof het weekend is", vindt Langenberg. Toch is hij groot voorstander van ouderwets vervelen in de vakantie. "Jezelf in de weg zitten, niemand om iets mee te doen, het saai hebben en niet weten hoe je het oplost. Vakantietijd is uitrusttijd."