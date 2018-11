Kroatië eert zijn oorlogsmisdadigers

De Kroatische president Kolinda Grabar Kitarovic reikte onderscheidingen uit aan zes oorlogsmisdadigers voor hun militaire ‘verdiensten’, maar ook voor de lange gevangenisstraffen. De zes voormalige commandanten en politici die in Kroatië werden geëerd, zijn vorig jaar in Den Haag veroordeeld. De rechter van het Joegoslaviëtribunaal bepaalde toen dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog van begin jaren negentig.

De zes wilden een Kroatische ministaat in Bosnië creëren en gingen daarbij nietsontziend te werk. Onder hun leiding vermoordden en verdreven Bosnisch-Kroatische troepen Bosnische moslims. Ook waren ze volgens de rechter verantwoordelijk voor vernielingen in Mostar, waar onder meer de historische brug werd verwoest.

Geen reden voor een medaille dus, vindt Vesna Terselic. Als directeur van de ngo Documenta houdt zij zich bezig met de omgang van Kroatië met het verleden. Het stemt haar weinig optimistisch. “Het lijden van de slachtoffers wordt hier nog steeds niet erkend.” Zo heeft de president nog niet gereageerd op het verzoek om de onderscheidingen van de oorlogsmisdadigers in te trekken.

Lot van de slachtoffers

Ook houdt de regering, gedomineerd door nationalisten, zich doof voor overlevenden van de concentratiekampen die in de Bosnische oorlog werden opgericht, zegt ze. “Zij willen met de regering praten over herstelbetalingen, maar tot nu toe krijgen ze geen enkele respons. Donderdag was het parlement bijeen. Dat was een perfecte gelegenheid geweest om daar iets over te zeggen, maar dat gebeurde niet.”

Een jaar na zijn dood werd hij groots herdacht. Op verschillende plekken werd een mis aan hem opgedragen

Niet alleen politici, ook de Kroatische media laten het volgens Terselic afweten. “Zelfs in 2018 lees je nog zelden iets over het lot van slachtoffers.”

Des te meer aandacht was er afgelopen week in de media voor de herdenkingen van Slobodan Praljak. De voormalige Bosnisch-Kroatische generaal was een van de zes die vorig jaar voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag moesten verschijnen. Toen de rechter zijn vonnis voorlas - 20 jaar gevangenisstraf - dronk hij voor het oog van de camera’s een bekertje gif leeg. Hij stierf even later.