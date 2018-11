Kritiek op zzp-plan van minister Koolmees: teleurstelling, struisvogelpolitiek en een motie

Teleurstelling, struisvogelpolitiek en een motie. Dat is de oogst aan reacties op de brief over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers die minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid maandag de deur uit deed. Vakbonden en zzp-organisaties klagen over een minister die onvoldoende daadkracht toont, terwijl drie oppositiepartijen met een motie hopen aan te sturen op het verplicht stellen van een zzp-verzekering tegen langdurige ziekte en handicap.

Charles Verhoef, voorzitter van de belangenclub Zelfstandigen Bouw, verwachtte iets meer actie van de minister. Nee, dat Koolmees de verzekering verplicht zou stellen om het lage percentage verzekerde zelfstandigen (slechts 19 procent) op te krikken, had-ie niet bevroed. “In het regeerakkoord staat dat dit kabinet zzp’ers niets wil verplichten.” Maar in datzelfde regeerakkoord staat ook dat Koolmees arbeidsongeschiktheidsverzekeringen toegankelijker wil maken voor zelfstandigen. “Dat doet hij nu niet. In plaats daarvan richt hij zich op zzp’ers. Die moeten zich volgens hem bewuster worden van de risico’s. Maar daar ligt het probleem niet.”

Het probleem, stelt Verhoef, ligt bij de weigerachtige verzekeraars. Wil een van de bouwvakkers uit zijn achterban zich tegen ziekte en ongevallen verzekeren, dan maakt hij weinig kans als hij 45 jaar of ouder is. Verzekeraars achten het risico te groot bij deze groep. Daar valt niet veel aan te veranderen, concludeert Koolmees na een gesprek met het Verbond van Verzekeraars. Verhoef: “Ik verwacht niet dat ze een brandend huis verzekeren, maar iedereen moet wel de mogelijkheid hebben zich te kunnen verzekeren. Nu houden verzekeraars op geen enkele wijze rekening met de persoonlijke situatie van individuen.”

Onderzoekjes

Struisvogelpolitiek, noemt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden de aanpak van de minister. “Het blijft hangen in onderzoekjes. Of er wordt weer een commissie tegenaan gegooid. Verder komen we niet.” Van Wijngaarden doelt op de door het kabinet ingestelde commissie die onderzoek doet naar de sociale zekerheid van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Ondertussen kunnen zelfstandigen het risico op langdurige ziekte of een ernstig ongeval nog steeds niet in hun eentje dragen, aldus de voorzitter.

Nog een heikel punt volgens Van Wijngaarden: Koolmees voelt niet voor een collectieve verzekering waar zowel werknemers als zzp’ers aan bijdragen. “Zo laat hij heel Nederland meebetalen aan het risico dat onverzekerde zzp’ers lopen. Die kunnen bij ziekte in de bijstand terechtkomen.”

Dat de minister zich voorzichtig opstelt in het debat over de verzekeringsproblematiek van zelfstandigen heeft volgens Van Wijngaarden alles te maken met diens partijfilosofie. “Het zelfbeschikkingsrecht staat hoog in het vaandel bij D66 en VVD. Collectiviteit is een vies woord, terwijl proefondervindelijk is ondervonden dat het wel de kosten drukt.”

Anders dan CNV en Zelfstandigen Bouw heeft werkgeversorganisatie AWVN goede hoop. De werkgevers-club maakte zich twee maanden geleden al hard voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Komt die er? De kans is substantieel groter geworden, zegt woordvoerder Jannes van der Velde. “Men ziet dat er een tijdbom ligt. En die tijdbom heeft de gedaante van mensen die onverzekerd rondlopen.”