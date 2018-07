Kritiek op gebruik taser om demente man te bedwingen

Het incident was al op 7 juli, meldde de politie gisteren. "De politie koos voor het stroomstootwapen om zo min mogelijk letsel te veroorzaken", aldus korpschef Frank Paauw. "Naar nu blijkt mocht dat niet op die specifieke afdeling."

Lees verder na de advertentie

De 73-jarige bewoner gedroeg zich erg agressief en medicatie om hem tot rust te laten komen, werkte niet. Hij had een tv vernield en wilde een raam kapotmaken met een stuk metaal. Daarop schakelde het verpleeghuis de politie in. Agenten troffen de man met bebloede handen aan en gebruikten een taser, omdat de inzet van bijvoorbeeld een politiehond of wapenstok averechts zou kunnen werken.

De demente man zat op een afdeling voor psychiatrische patiënten. Een wet die in december is aangenomen door de Tweede Kamer verbiedt de inzet van een stroomstootwapen binnen ggz-instellingen. Zorginstelling Laurens zegt het incident te betreuren en laat onderzoek doen. Daarnaast is er melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Minister Hugo De Jonge van volksgezondheid vindt het zorgelijk dat er naar de taser is gegrepen. "Dit zijn handelingen die echt niet thuishoren in een verpleeghuis. Er zijn situaties dat de verzorging echt met de handen in het haar zit, maar het gebruik van een taser gaat wel heel ver."

Minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid nam het op voor de politie. De zaak wordt nog onderzocht, stelde hij, maar het schort in ieder geval niet aan de kennis van de regels. De agenten wisten dat ze de taser niet in psychiatrische instellingen mogen gebruiken, maar beseften niet dat ze op een verpleeghuisafdeling waren waar dat verbod ook geldt. Extra instructies voor de politie vindt hij dan ook niet nodig. "De politie deed dit niet uit gemak of iets dergelijks. Dit was echt hele akelige nood."

Lees ook: