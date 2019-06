Krijg je dorst op een festival? Dat kan een dure grap zijn

In de warmte van vorige week zaterdag moesten bezoekers van het Haagse muziekfestival The Crave waterflesjes kopen van 4,5 euro per halve liter. Het riep discussie op: moet water gewoon niet altijd gratis zijn, zeker als het kwik oploopt? De regels verschillen per gemeente. In Amsterdam zijn festivals sinds 2014 verplicht watertappunten te installeren. De gemeente besloot dat na een hete editie van het festival Open Air dat jaar. Bezoekers klaagden dat zij hun flesje niet op het toilet mochten bijvullen. De gemeenteraad in de hoofdstad wilde de bezoekers beschermen tegen uitdroging.

Wij zouden het zelf als bezoeker ook irritant vinden als restaurants of festivals geen kraanwater schenken Organisatie festival Best Kept Secret

Op het grootste festival dit weekeinde, Pinkpop, heeft de organisatie er zelf voor gekozen gratis water uit te delen. Daarmee slaan we twee vliegen in een klap, zegt een woordvoerder. “Door gratis water uit te delen en consumptiemunten te geven voor verzamelde plastic bekers is het festival ook betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee.” Kanttekening daarbij is dat kaarten voor het Limburgse evenement minimaal honderd euro kosten en dat, zoals de woordvoerder toegeeft, “mensen bij de waterpunten soms even in de rij moeten staan.”

Alleen gratis bij EHBO Meer organisaties vinden dat hun gasten de waterfles kosteloos moeten kunnen bijvullen. Een woordvoerder van het festival Best Kept Secret, afgelopen weekend in de buurt van Tilburg, noemt het een kwestie van service. “Wij zouden het zelf als bezoeker ook irritant vinden als restaurants of festivals geen kraanwater schenken.” De organisatie van het Decibel Festival, later dit jaar in dezelfde regio, laat weten “niet te verwachten dat de omzet lijdt onder het schenken van kraanwater.” Andere organisatoren denken wel dat gratis water de winst drukt. Het Veerplasfestival in Haarlem schenkt dit weekend bijvoorbeeld gratis water bij de EHBO, maar informeert mensen daar niet over als zij bij de bar een flesje kopen. Daarmee schendt het de regels niet. Het is in de meeste gemeenten namelijk pas vanaf rond de 25 graden verplicht gratis water te schenken. Festivals moeten altijd een plan voor extreme weersomstandigheden laten goedkeuren, waarin dit is opgenomen. Dit weekeinde wordt geen hitte verwacht.

Klagen over 6 euro Om deze redenen heeft ook het Haagse festival The Crave zich vorig weekend toch aan de regels gehouden: het festival vond plaats op zaterdag en het was toen 22,5 graden. Bezoekers klaagden over een halve-literprijs van 6 euro, de organisatie stelt dat daarvan 1,5 euro opging aan statiegeld. De resterende 4,5 euro is volgens de organisatie “een normale festivalprijs.” Die ligt inderdaad niet hoger dan de flesjes mineraalwater die festivals als Pinkpop verkopen naast de gratis waterpunten. PvdA-fracties in verschillende gemeenten vinden die prijs te hoog. Het Haagse raadslid Janneke Holman wil na de klachten van afgelopen zaterdag in haar gemeente, in heel Den Haag gratis water op festivals verplichten. Eerder probeerde de partij dit zonder resultaat in de Brabantse fusiegemeente Meierijstad, waar Paaspop georganiseerd wordt, en in Utrecht. “Het is belachelijk dat een eerste levensbehoefte zo veel geld moet kosten,” zegt de Utrechtse fractievoorzitter Rick van der Zweth.

