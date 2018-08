Krapte op markt studentenkamers houdt aan: prijzen weer hoger

Met het nieuwe studiejaar voor de deur krijgt het leven voor veel studenten een heel ander prijskaartje. Wie het ouderlijk huis verlaat moet in de huidige woningmarkt meer dan 400 euro per maand huur betalen. In 2012 was dat volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting nog 341. Vanwaar die stijging?

Volgens Kamernet, een grote website voor particuliere studentenhuisvesting, is het een direct gevolg van de krapte op de rest van de woningmarkt. Veel ex-studenten die op zoek zijn naar een starterswoning kunnen die niet vinden. Zij blijven in hun studentenkamer en houden zo de tienduizenden nieuwe studenten tegen.

Er zijn best wat alleenstaanden met een grote sociale huurwoning, zij zouden uitkomst kunnen bieden Peter Boelhouwer

Er is een reeks zaken die de gemiddelde woonprijs voor studenten opschroeft, zegt Peter Boelhouwer, die hoogleraar woningmarktbeleid is aan de TU Delft. "Een logische verklaring is dat de prijzen in de hele woningmarkt zijn gestegen, dus ook voor studenten. Daarbij komt de toename van buitenlandse studenten. Er is veel meer vraag en geen adequaat aanbod."

Boelhouwer ziet wel dat er wordt bijgebouwd, maar dat zijn oplossingen waar studenten pas over een tijdje wat aan hebben, stelt hij. "Een student die in Maastricht woont en wordt ingeloot voor de studie geneeskunde in Groningen heeft meteen een woning nodig. De huidige bouwplannen voor studentencomplexen worden vaak pas na jaren werkelijkheid."

En er is meer, zegt Boelhouwer. "Er worden veel zelfstandige woningen voor studenten gebouwd. Dat zijn kleine woningen van maximaal 30 vierkante meter met een eigen badkamer en keuken. Die woningen zijn enorm prijzig , rond de 710 euro, maar door de mogelijkheid huursubsidie aan te vragen toch betaalbaar voor studenten. Daarmee stijgt de gemiddelde prijs van een studentenwoning terwijl ze in werkelijkheid niet veel meer betalen dan een kamer met gemeenschappelijke voorzieningen."

Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting, ziet geen extreme stijging van de huur als het gaat om sociale huurwoningen voor studenten. "Die zitten altijd tussen de driehonderd en vierhonderd euro per maand", aldus een woordvoerder. "Maar dat er sprake is van krapte op de woningmarkt is een feit."

Kortetermijnoplossing Volgens Boelhouwer ligt een kortetermijnoplossing bij tijdelijke woningen, zoals wooncontainers en pre-fabwoningen en kunnen substituten ook uitkomst bieden. Wonen op een camping, in een vakantiehuisje, of op een boot. Het zou ook helpen als het voor particulieren financieel aantrekkelijker wordt om een student op kamers te nemen. "Er zijn best wat alleenstaanden met een grote sociale huurwoning, zij zouden uitkomst kunnen bieden." In Amsterdam is het voor studenten op dit moment het moeilijkst een betaalbare kamer te vinden. Utrecht volgt de hoofdstad op de hielen. In die stad is een 'Actieplan Studentenhuisvesting' opgezet. Naast nieuwbouw kijkt de gemeente naar het tijdelijk huisvesten in leegstaande panden en sloopwoningen. Ook moet een speciale ambtenaar studenten voorlichten over en ondersteunen met huisvestingsvraagstukken.

