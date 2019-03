Kraamverzorgster Astrid van Schaick houdt 25 euro over voor de boodschappen

Kraamverzorgster Astrid van Schaick vouwt de luiers van baby Tess een voor een open. Bruingroenige poep en gele plas zijn erin achtergebleven. “Het is heel belangrijk om naar de ontlasting van een pasgeboren baby te kijken”, zegt ze. Tess is twee dagen oud. Moeder Michelle Bregman ligt boven in bed bij te komen van haar bevalling. “Je moet je brood nog opeten. Wil je nog thee?” vraagt Van Schaick.

Vandaag overhandigt de FNV 5000 handtekeningen aan minister Bruins van medische zorg (VVD). Zij willen een hoger loon voor kraamverzorgenden. Van Schaick, oprichtster van ‘Kraamzorg in Actie’ ondertekende de petitie. Kraamverzorgenden kunnen maximaal 1800 euro netto per maand verdienen, maar halen dat bedrag in de praktijk nooit. Fulltime werken is onmogelijk, want een verzorgende is acht dagen achter elkaar, zes uur per dag bij een vrouw.

Om die 1800 euro te halen, zou dat drie keer per maand moeten. Dat kan niet. “Dan zou je één dag vrij hebben tussen ieder kraamzorgbed”, zegt ze. Bovendien moeten kraamverzorgenden wachten tot er een baby komt. Voor die tijd staat in de cao een vergoeding van tussen de 11,44 euro (voor maximaal 8 uur) en 34,32 euro (voor maximaal 16 uur).

Van Schaick zegt dat ze nooit een vergoeding heeft gekregen. “Vorige maand heb ik 5,5 dag moeten wachten. We krijgen geen rooie cent voor die tijd. En dan ben je niet vrij, hè? Je moet binnen een kwartier in uniform bij het kraamgezin kunnen zijn.”

Al met al verdient Van Schaick netto zo’n 8 tot 10 euro per uur. Minder dan het wettelijk vastgestelde minimumloon van 10,36 euro. “Ik houd per week misschien 25 euro over om boodschappen te doen. Als mijn huur of de gasrekening omhooggaat, kan ik die niet meer betalen.”

Astrid van Schaik en stagiaire Julie aan het werk. © Phil Nijhuis

Meer dan beschuit smeren Beneden in de woonkamer wiegt papa Rens van Dalen de slapende Tess. De kreukels van de bevalling zijn nog te zien op haar handjes. “Kijk nou! Dit is toch prachtig. Hier doe ik het voor”, lacht Van Schaick. Kraamzorg is meer dan beschuit smeren en koffie zetten, benadrukt ze. Je houdt bijvoorbeeld ook in de gaten of er risico is op een postnatale depressie, of vader en moeder fijn met elkaar omgaan en of de baby genoeg voeding binnenkrijgt. “Het is zo bijzonder om man en vrouw te zien groeien naar het ouderschap. De eerste twee dagen is de paniek soms in hun ogen te zien. En op dag zeven kom ik binnen en dan heeft papa al het ontbijt klaar en ligt het kindje al bij mama aan de borst.” Toch gaan vanwege de slechte beloning steeds meer kraamverzorgenden op zoek naar een andere baan, zegt de FNV. “Ze zien dat ze beter af zijn in de supermarkt. Ze zijn minder uren kwijt en krijgen meer betaald”, vertelt Feli Escarabajal van de FNV. ­ Afgelopen zomer is het nog net goed gegaan, al kregen sommige vrouwen drie uur zorg in plaats van zes. “Maar komende zomer zullen we misschien nee moeten gaan verkopen.”

Kostenplaatje versus loon kraamzorg Volgens vakbond FNV moeten de tarieven voor een uur kraamzorg omhoog, zodat kraamverzorgenden een betere beloning krijgen voor het werk dat ze doen. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalt deze tarieven maar zegt niets te kunnen doen aan het feit dat wachttijden niet uitbetaald worden. “Wij maken het kostenplaatje op basis van informatie die kraamzorgorganisaties ons toesturen”, legt een woordvoerder uit. “Dat tarief dekt de kosten voor een uur kraamzorg. Hierbij zijn de wachttijden ook meegerekend. Maar wij hebben geen invloed op het loon dat kraamorganisaties geven voor de wachttijden.” Wel is de NZA opnieuw in gesprek met Bo geboortezorg, de brancheorganisatie van de geboortezorg, om te kijken of er onderzoek nodig is naar de kosten van de kraamzorg.