Koreanen zien Nederlanders nog steeds als de bevrijders van het communisme

Een spandoek met een portretfoto en de tekst ‘repatriëring van onze Korea-veteraan Willem Cornelis de Buijzer’ siert vandaag de hal van het internationale vliegveld in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De as van deze voormalige Nederlandse soldaat wordt vervolgens met groot ceremonieel bijgezet op de militaire erebegraafplaats van de Verenigde Naties in havenstad Busan.

De urn van de oud-strijder, die in oktober vorig jaar op 87-jarige leeftijd overleed, draagt Paul Gommers (73) mee in het vliegtuig vanuit Schiphol. De voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) reist na de officiële ontvangst op het vliegveld door naar Busan voor de begraafplechtigheid, vertelt hij vlak voor vertrek.

De familie van De Buijzer vond het een goed idee voor deze bijzondere begraafplek in Korea te kiezen, zegt Gommers die al op de crematie van De Buijzer in Nederland het woord voerde. Ook vandaag in Busan houdt hij een toespraak. “Nu brengen we hem terug naar de maten die hij daar verloren heeft. Die oorlog heeft op alle veteranen een gigantische impact gehad, maar ze spraken er niet veel over. Mijn vader ook niet. Ik kende De Buijzer niet persoonlijk, maar weet dat hij een moeilijk leven heeft gehad. Hij was zwaar getraumatiseerd door wat hem in Korea is overkomen.”

Het is de derde keer dat een op hoge leeftijd overleden Nederlander die begin jaren vijftig als vrijwilliger meevocht in de Korea-oorlog, op deze wijze geëerd wordt. Ook de vorige twee keer, in 2016 en 2017, was Gommers, wiens eigen vader in Korea vocht, erbij. Hij weet inmiddels hoe het zal gaan. Een erehaag wacht hem op het vliegveld op. Koreaanse soldaten vuren tijdens de bijzetting saluutschoten af, het onofficiële volkslied ‘Arirang’ wordt gespeeld.

Noodlottige patrouille

De Buijzer arriveerde er in het laatste oorlogsjaar, in januari 1953, 22 jaar oud. In juli 1953 raakte De Buijzer bij een nachtelijke patrouille ernstig gewond, vijf andere Nederlandse soldaten stierven daarbij.

In de film ‘De laatste patrouille’ van documentairemaakster Pia van der Molen uit 2001 wordt het verhaal van deze noodlottige patrouille gereconstrueerd. Dagelijks verkenden Nederlandse militairen het zogenoemde voorterrein, het gevaarlijke gebied voor de grens. De Buijzer vertelt over die fatale nacht, waarop hij in een schuttersputje lag en vreemd geritsel hoorde. “De soldaat naast me kreeg een schot midden in zijn voorhoofd, die was dood. Iedereen in paniek. Het gevecht heeft misschien vijf minuten geduurd. Ik was zwaargewond, ik zat onder de handgranaatscherven.”

De militair bleef de hele nacht gewond in het voorterrein liggen, een eerste reddingsoperatie om hem te bevrijden mislukte. “Ik ben weggeraakt, ik ben steeds weer na een halfuurtje bijgekomen. Ik dacht: kijken of mijn benen er nog aanzitten. Dus ik bewoog mijn tenen in mijn schoenen en voelde dat er nog beweging in zat. Ja, gelukkig, die heb ik nog.”

De Buijzer lag dicht bij de Chinese stellingen. “Mijn geest deed het nog wel. Ik denk, ik houd me maar stil, want gewonde gevangenen; daar deden de Chinezen niet aan. Dan gaat de bajonet erin.”