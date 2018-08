Koreaanse vrouwen zijn het gegluur zat

'Mijn leven is niet jouw porno', is te lezen op de borden die tienduizenden vrouwen sinds mei maandelijks omhoog houden in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Hoeden, mondkapjes en grote zonnebrillen bedekken de gezichten van veel van hen. Ze maken zich kwaad over de nalatigheid van de politie bij de aanpak van de zogenoemde spionage-epidemie, en beschuldigen de veiligheidsinstanties van seksisme.

Het betreden van openbare toiletten is tegenwoordig een stressvolle ervaring

Zuid-Korea is in de ban van met verborgen camera gemaakte foto's en video's van (voornamelijk) vrouwen in toiletten, kleedkamers of zelfs in hun eigen huis. De demonstranten zijn naar eigen zeggen dagelijks bang dat er misschien stiekem beelden van hen worden gemaakt. "Het betreden van openbare toiletten is tegenwoordig een stressvolle ervaring", zegt de 21-jarige Claire Lee tegen persbureau AFP. "Je weet niet of er ergens een spionagewebcam is verborgen", vertelt de student, die verdachte gaten in muren standaard afdekt met een doek.

Nergens veilig Nergens voelen de vrouwen zich veilig. Pennen, horloges, schoenen, brillen - alles kan uitgerust zijn met een verborgen cameraatje. Deze verfijnde technologieën zijn het gevolg van de snelle modernisering van het Oost-Aziatische land. Zuid-Korea is een van de meest digitale en technologisch geavanceerde landen in de wereld. Combineer dit met razendsnel internet, en de illegale beelden staan zo online. De president van het land, Moon Jae-in, erkende onlangs dat de spionagebeelden onderdeel zijn van het dagelijks leven. Hij riep op tot zwaardere straffen voor de daders. Deze verantwoordelijken aanpakken blijkt daarentegen nog een moeilijke opgave voor de politie. Hoewel het aantal arrestaties flink toeneemt, van 1100 in 2010 naar meer dan 6400 vorig jaar, blijft een echte straf vaak uit. Slechts 2 procent van de arrestanten gaat daadwerkelijk naar de gevangenis. De rest komt weg met een boete die kan oplopen tot tien miljoen won (ruim 7700 euro). Volgens de actievoerders blijven de meeste daders echter ongestraft, omdat niemand aangifte doet of omdat de politie ze niet te pakken krijgt.

Blote mannen Maar zodra de rollen zijn omgedraaid, lijken de veiligheidsdiensten opeens wel wakker, beweren de demonstranten. De politie is op dit moment namelijk naarstig op zoek naar de eigenaresse van de feministische website Womad. Daarop verschenen afgelopen weekend foto's van een naakt mannelijk model. Zelfs Interpol is ingeschakeld om de gevluchte vrouw te vinden. Het is niet de eerste keer dat de site beelden van ontblote mannen heeft geplaatst zonder toestemming. Eerder publiceerde een vrouw beelden van een naakte man, die zij tijdens een tekenles op de universiteit had gemaakt. De politie wist haar binnen enkele dagen op te pakken. Ze werd door de media te schande gemaakt. De snelheid van haar arrestatie leidde tot beschuldigingen aan het adres van de veiligheidsdiensten. Die zou met twee maten meten. "Hier schuilt een diepgeworteld seksisme achter", zegt een van de organisatoren van de demonstratie tegen de Britse krant The Guardian. "Het probleem wordt verergerd door de lakse houding van de politie en de lichte straffen." Online uiten veel vrouwen hun ongenoegen. Zo'n 68.000 mensen ondertekenden een petitie op de presidentiële website. Daarom wordt de overheid beschuldigd van vooringenomenheid. 'Haatdragende beelden circuleren op websites beheerd door mannen, maar de autoriteiten vonden dit nooit een probleem. Als dit geen oorzaak is van selectieve gerechtigheid en vrouwenhaat, wat dan wel?', aldus de tekst. Veel ondertekenaars verwijzen hierbij naar de website Soranet, waar rond de 80.000 illegaal gemaakte filmpjes zijn gedeeld. Pas na zeventien jaar protest van vrouwenbewegingen, lukte het de instanties deze site uit de lucht te halen.