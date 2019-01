Kopers en huurders zien woonlasten sterk stijgen

Nederlandse huishoudens worden dit jaar geconfronteerd met een extreme stijging van de gemeentelijke woonlasten. Gemiddeld betalen huurders 5,4 procent meer dan vorig jaar, woningeigenaren zien de rekening 4,3 procent stijgen. De afgelopen tien jaar was er juist sprake van een daling in de woonlasten.

Grote verschillen

De steden onderling verschillen sterk in woonlasten. Zaanstad is voor huurders dit jaar de ‘duurste’ stad. Die betalen in die gemeente 571 euro, terwijl huurders in Nijmegen slechts 40 euro kwijt zijn.

Kopers zijn, als het om woonlasten gaat, het beste uit in Den Haag: 563 euro. In Enschede, de ‘winnaar in woonlasten’, moeten zij 854 euro betalen.

Volgens het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden dat de cijfers over de 37 grote gemeenten vandaag presenteert, wordt de superstijging van de woonlasten veroorzaakt door het Rijk, dat de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt.

© Sander Soewargana