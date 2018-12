Kopen-kopen-kopen: het maakt best gelukkig

Niemand wordt graag een materialist genoemd. Het woord heeft een negatieve bijklank: wie koopt is gretig en kopen maakt zeker niet gelukkig. Die uitspraak wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek naar materialisme: geluk hangt niet af van de hoeveelheid spullen die je hebt, en je wordt ook niet gelukkiger van meer kopen.

Maar zo simpel is het niet, toont Esther Jaspers aan. Vandaag promoveert ze op het onderwerp materialisme aan Tilburg University. Haar conclusie: wie koopt met als doel gelukkig te worden, wordt inderdaad niet gelukkiger. Je wordt er misschien eventjes blij van, maar daarna stort het geluksgevoel weer in; net zoals mensen eventjes heel veel energie krijgen van een hap suiker, om daarna weer futloos op de bank te ploffen.

Tot zover niets nieuws. Maar wie koopt om andere redenen, zo ontdekte ze, wordt wel gelukkiger voor de lange duur.

Volgens Jaspers zijn er drie soorten materialisme. “De eerste soort gaat over streven naar geluk: als ik meer spullen heb, word ik gelukkiger. Dat werkt dus niet. Maar van de tweede soort, kopen omdat je het leuk vindt om te winkelen en spullen te hebben, worden we wel degelijk gelukkiger.”

Ook het derde type, spullen kopen omdat het iets zegt over je status en succes, is goed voor het geluksgevoel. De laatste twee soorten, stelt de onderzoekster, krijgen in de literatuur weinig aandacht.

Ook zag Jaspers een verschil in leeftijd. Hoe ouder iemand wordt, hoe minder materialistisch hij of zij is. Maar na de pensioenleeftijd neemt het materialisme juist weer toe.

Echte dingen in het leven

Daarnaast, merkt Jaspers op, breekt het onderzoek met de idee dat materialisme per definitie fout is. “Materialistische mensen worden meestal gezien als minder aardig, blijkt uit onderzoek, er kleeft een soort stigma aan. Ook worden we aangemoedigd om minder te kopen. Dat is beter voor de wereld, maar we zouden ons ook moeten richten op ‘de echte dingen in het leven’, hoor je weleens, want kopen maakt niet gelukkig en ervaringen wel. Deels is dat dus waar, maar niet helemaal.”

Dat is relevant, zegt Jaspers, want het welzijn en het geluk van de bevolking staat in veel landen op de agenda van de overheid. “De oorzaken van geluk begrijpen is heel belangrijk, altijd. Daar draagt dit onderzoek aan bij. Mensen hoeft niet verteld te worden dat het slecht is om plezier te hebben in het kopen op zich.”

En kan degene die weleens ruzie heeft thuis vanwege de almaar ­aanrukkende webshopbestellingen met dit onderzoek aantonen dat koopdrang helemaal zo slecht nog niet is?

Jaspers lacht. “In zekere zin wel. Helemaal onafhankelijk van elkaar zijn de dimensies natuurlijk niet. Maar het kan je wel aan het denken zetten over je motivaties om te kopen. En als het je plezier geeft, dan is daar niks mis mee.”