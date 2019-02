Koolmees en vakbonden houden pensioenruzie nog even vol

Minister Koolmees van sociale zaken weigert een nieuw aanbod te doen om zo de vakbeweging te verleiden weer te gaan onderhandelen over hervorming van het pensioenstelsel. Pogingen van de oppositie woensdag in de Kamer om daarover toezeggingen te krijgen strandden op een resolute weigering van de bewindsman.

Koolmees stuurde eind vorige week een brief aan de Kamer, waarin hij aankondigde door te gaan met de voorbereiding van wetgeving die moet bijdragen aan hervorming van de aanvullende pensioenen. Tegelijkertijd stelde hij te hopen dat op korte termijn weer kan worden onderhandeld met werkgevers en werknemers. Dat zou moeten gaan over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd, hervorming van het aanvullend pensioen en een verplicht pensioen voor zelfstandigen. Het kwam hem op zware kritiek te staan van de vakbeweging en de oppositie in de Kamer. De vakbeweging stelde dat de brief een klap in het gezicht is van werkgevers en werknemers na het stranden van het overleg in november.

Toen liep de vakbeweging weg uit het overleg, omdat men de toezeggingen rond AOW en de compensatie voor het afschaffen van de zogenoemde doorsneepremie in het pensioen te mager vond. Ook over aanvullend pensioen voor zelfstandigen werd geen akkoord bereikt.

Oorlogsverklaring De oppositie viel de vakbeweging bij: ook PvdA, SP en GroenLinks spraken van een oorlogsverklaring aan de vakbeweging. De voorzitter van het CNV, Arend van Wijngaarden, stelde dat de plannen in de brief van Koolmees miljoenen mensen met een groot pensioengat opzadelen. Bij de doorsneepremie betalen jongeren relatief meer pensioenpremie dan ouderen en betalen lager betaalden relatief meer premier dan hoger betaalden. Dat afschaffen kan in de overgangsperiode tientallen miljarden euro’s gaan kosten. Ook de oppositie wil af van die doorsneepremie, maar beschuldigt Koolmees en zijn partij D66 ervan er een dogma van te maken en niet na te denken hoe kan worden voorkomen dat bepaalde groepen slachtoffer worden van afschaffing. Koolmees bestreed dit fel. Hij wil samen met werkgevers en werknemers en ook met partijen in de oppositie overleggen hoe een compensatie vorm kan krijgen. Hij bestreed dat hij het ‘over de heg wil gooien’ en de vakbeweging dit wil laten oplossen, zoals Van Wijngaarden beweerde. Volgens bronnen uit de omgeving van Koolmees rekent de bewindsman erop dat de vakbeweging na de verkiezingen volgende maand meer bereidheid zal tonen weer aan tafel te komen. Na de verkiezingen kunnen de bonden wellicht meer eisen stellen aan het kabinet, omdat de meerderheid in de Eerste Kamer mogelijk verloren is gegaan. Koolmees bestreed dat hij het probleem ‘over de heg wil gooien’ Voor hervorming van de pensioenen heeft Koolmees in dat geval de linkse oppositie in de Kamer nodig. Aan de PVV en 50Plus heeft de minister niets, want zij zijn niet bereid tot een hervorming. De twee partijen willen een verlaging van de rekenrente, waardoor miljarden in de pensioenfondsen zouden vrijvallen. PvdA, GroenLinks en SP zijn wel bereid tot hervormingen. Daarvoor is wel veel wetgeving nodig en dat verschaft hen na de verkiezingen mogelijk een betere machtspositie.

