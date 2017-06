Koning prijst Sicilianen om hulp aan vluchtelingen

Koning Willem-Alexander wilde niet naar Italië zonder een bezoek te brengen aan het eiland Sicilië, de plek waar bijna dagelijks vluchtelingen uit Noord-Afrika door reddingsschepen aan land worden gebracht. Samen met koningin Máxima sprak hij woensdag in de Siciliaanse hoofdstad Palermo met burgers en hulpverleners van het eiland, maar ook met migranten over hun schrijnende ervaringen.

Het stond niet in de planning van de tweede dag van het staatsbezoek aan Italië, maar om de Palermitanen een hart onder de riem te steken bracht het koninklijke gezelschap een onaangekondigd bezoek aan de markt in de binnenstad. Ze praatten met marktkooplieden en proefden van hun waren. Bewonderend riepen die ‘Regina, regina’ naar Máxima, wat ‘als een koningin’ betekent.

Drama op Sicilië

Het gaf een vrolijke draai aan een somber en triest stemmende ochtend waarin in het cultuurcentrum MoltiVolti vooral gesproken werd over de menselijke drama’s die zich herhaaldelijk op Sicilië afspelen. De verhalen kwamen van kustwacht, vrijwilligers en hulpverleners over de duizenden wanhopige vluchtelingen en de moeilijke strijd tegen mensenhandelaars. Zo hoorden de koning en koningin de geschiedenis van Nigeriaanse meisjes die met de belofte van een mooie toekomst naar Europa werden gelokt, maar daar aangekomen in de prostitutie belandden.

Willem-Alexander wilde ook met burgemeester Leoluca Orlando van Palermo praten. Een opvallend gebaar van het staatshoofd, want deze burgemeester is van mening dat er geen onderscheid zou mogen zijn tussen economische en politieke vluchtelingen. Volgens hem mag niemand gedwongen worden om in het land te blijven waar hij of zij geboren wordt. Het is een stelling die slechts weinigen in de westerse wereld hem nazeggen. Migratie is in Nederland een politiek zeer gevoelig onderwerp, zoals recent bleek toen de formatie met GroenLinks op dit onderwerp stukliep.

De aandacht van de koning voor migratie kwam ook dinsdagavond naar voren in zijn toespraak tijdens het staatsbanket, in aanwezigheid van de Italiaanse president Sergio Mattarella. Hij zei dat dit onderwerp niet alleen de zorg van Italië is, maar ook van Nederland en andere Europese landen.

“Wij staan samen voor de taak humane, houdbare oplossingen te vinden en daaraan een evenredige bijdrage te leveren”, zei de koning. Italië speelt in deze ‘aanpak van dit complexe vraagstuk een cruciale rol’. Het land verdient daarom respect van Nederland. “Ja, onze bewondering, voor zijn reactie op de tragedie die zich aan zijn kusten heeft voltrokken en nog steeds voltrekt. Dankzij de inzet van Italiaanse mannen en vrouwen zijn heel veel mensen gered. Tegen al die Italianen zeg ik: grazie mille!”