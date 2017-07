Komt die kuil in de vloer nou door aardbevingen of niet?

Het huis van Gerhard van der Slijk in Slochteren hangt vol met briefjes. Het lijkt op een plaats delict met genummerd bewijsmateriaal: wat is er gebeurd met deze muren, deze vloeren?

De woning staat deze ochtend centraal in een zitting bij de Arbiter Bodembeweging, een soort Rijdende Rechter voor aardbevingsschade. Die doet, op initiatief van de Nationaal Coördinator, sinds mei 2016 uitspraak als bevingsgedupeerden en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) er samen niet uitkomen.

Op de briefjes staan boodschappen waar de goede verstaander onmiddellijk data, epicentra en scores op de Schaal van Richter in herkent: 'Hellum, 30-9-2015, 3.1.' 'Slochteren, 27-5-2017, 2.6.' Hoe het werkt: gedupeerden melden hun schade bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dat stuurt een expert langs om te kijken of de schade aardbevingsgerelateerd is. Als bewoners het niet met de expert eens zijn, kunnen ze een contra-expert inschakelen. Komen de partijen er ook dan nog niet uit, dan kan de arbiter in beeld komen. De zes arbiters zijn gepensioneerde rechters die ter plaatse komen kijken en daarna zitting houden in een geïmproviseerde rechtszaal, meestal het dichtstbij gelegen gemeentehuis.

De complete delegatie - arbiter, secretaris, CVW-begeleider én 'zijn' schade-expert, de bewoner en zíjn schade-expert - posteert zich voor het raam voor de beste lichtinval. Ter discussie staat de 'kuil' in de visgraatparketvloer. Bevingsschade, zegt Van der Slijk. Niet, zegt het CVW. Moeilijke blikken, geklop op muren, geklik van camera's. En dan verhuist het circus naar het gemeentehuis, naar een zaal waar koffiekopjes klaarstaan met de afbeelding van een gasmolecuul erop, als symbool voor de gemeente Slochteren.

Tekst loopt door onder kaart.

Houten vloeren aan de wandel

De arbiter is een rijzige, grijze dame die zich voornaamloos voorstelt als 'mevrouw Boon' en routineus de aanwezigen overzichtelijk schikt rondom de hoefijzervormige tafelopstelling. Van der Slijk woonde eerst in Loppersum, vertelt hij, maar hij wilde de aardbevingen ontvluchten, en in 2011 verhuisden hij en zijn gezin naar Slochteren. Toen twee jaar later zijn vrouw overleed wilde hij het huis verkopen, maar 'Schildwolde 11-3-2014, 2.3' gooide roet in het eten. De gevels scheurden, de ruiten braken. En er was die kuil in de vloer. De schade-expert namens het CVW - die 'gezien de gevoeligheid van het aardbevingsdossier' niet met zijn naam in de krant wil - wijst erop dat de parketvloer nergens anders schade heeft; het parket volgt de ondervloer, is nergens losgeknapt. "Aardbevingen geven beweging, maar niet alleen in het midden. Als het bevingsschade was, zou je beweging vanuit de hoek of de zijkant verwachten."

Is er een mogelijkheid dat de heren er samen uit komen, vraagt mevrouw Boon

Maar Wim Lagerman, Van der Slijks schade-expert, vindt het volstrekt logisch dat schade aan de muren doorwerkt op de vloer. "En dat het hout niet stuk is, zegt niets. Hout geeft mee. De tegels in de keuken zijn wél gebarsten." De schade was er nog niet toen hij het huis kocht, vertelt Van der Slijk. De schade-expert: "Maar zie je dat bij een eerste opname? Dit is een gevaarlijke uitspraak voor mij, hoor", lacht hij ongemakkelijk. In 2012 liet hij een kastenwand maken, houdt de bewoner vol, en toen was er nog niets aan de hand. "Een vloer gaat niet uit zichzelf aan de wandel."

Is er een mogelijkheid dat de heren er samen uit komen, vraagt mevrouw Boon als iedereen zijn zegje heeft gedaan? Van der Slijk stelt voor dat al zijn schade wordt teruggebracht naar 'de staat van vóór het evenement'. Het bedrag dat hij van Nam en CVW kreeg voor eerder geleden schades, stort hij terug. Hij krijgt een ondertekende inventarisatielijst met alle schade om aan het koopcontract toe te voegen: zo kan een eventuele koper geen aardbevingsschade als verborgen gebreken op hem verhalen, noch dezelfde schade voor een tweede keer bij de Nam claimen. En de Nam vergoedt al zijn misgelopen inkomsten.

"Stuur maar op", zegt de CVW-begeleider. Hij belooft ernaar te kijken - ook naar Van der Slijks andere lopende schades. Ze zeggen toe de arbiter binnen drie weken te melden of ze tot een oplossing komen. Zo niet, dan volgt alsnog een uitspraak.