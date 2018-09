Komen de werknemers in de publieke sector massaal in actie?

Politie Lees verder na de advertentie “Een sympathieke actie”, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP over de oproep van de onderwijsactiegroep. “In de hele publieke sector zie je dat de werkdruk toeneemt en de capaciteit juist niet. Wij merken dat als politie niet alleen zelf, maar ook aan anderen.” Hij noemt de jeugdzorg die is overgedragen aan de gemeenten, een verandering waardoor jongeren met problemen minder goed in beeld zijn bij hulpverleners, en dus vaker bij de politie belanden.

Defensie Militairen mogen niet staken. Of vakbond VDM begin oktober een afvaardiging naar Den Haag gaat sturen, hangt volgens voorzitter Jean Debie af van de leden. “Het is natuurlijk wel zo dat de hele publieke sector kampt met grote tekorten. Denk ook aan de rechterlijke macht. Maar volgens mij staat dat los van de plannen met de dividendbelasting. Ik denk dat het verzet daartegen bij PO in actie ook is ingegeven door politieke motieven.” Politievoorman Van de Kamp steunt het verzet tegen afschaffing van de dividendbelasting juist wel. “Je ziet dat twee miljard gaat naar grote multinationals waar de werkgelegenheid toch al daalt. Laat dat dan terechtkomen bij kleinere bedrijven, of bij mensen die het hard nodig hebben zoals de arbeidsgehandicapten die nu onder het minimum worden betaald. En ook bij de publieke sector.”

Zorg In de zorg neemt het gevoel van onvrede toe, zegt Zakaria Boufangacha van het FNV Bestuur. Dat geldt ook voor de rest van de publieke sector. “Werknemers delen te weinig in de economische groei”, zegt hij. “FNV is overal in actie: afgelopen maandag in de jeugdzorg met 3500 mensen, vandaag beginnen de acties voor een goede metaal-cao weer, beveiligers voeren actie voor een goede cao, evenals Universitaire Medische Centra en de politie. Centrale thema’s zijn meer loon, minder onzeker werk en minder werkdruk. Het kabinet neemt niet de maatregelen die nodig zijn en werkgevers houden hun hand op de knip.” Of FNV gehoor geeft aan de stakingsoproep van PO in actie, laat Boufangacha nog even in het midden. Wel is de organisatie druk met eigen acties. “We gaan binnenkort, eerder dan 2 oktober, op een of enkele plekken in het land breder actie voeren. We trekken hierbij graag op met PO in actie.”

Onderwijs De Algemene Onderwijsbond (Aob) geeft niet direct gehoor aan de stakingsoproep. De bond wil eerst wachten wat de staking oplevert die voor volgende week staat gepland, zegt woordvoerder Simone van der Geest. Op 12 september is er een grote demonstratie in Rotterdam, ook in samenwerking met PO in actie. “Wat we daarna gaan doen, moeten we nog bespreken”, zegt Van der Geest. “Het hangt ervan af hoeveel mensen we volgende week kunnen verwachten, en ook wat er op Prinsjesdag gebeurt.” De Aob ziet ook in de rest van de publieke sector een ‘groot ongenoegen’, en vindt de staking daarom een goed initiatief. Voor het onderwijs wil de bond in ieder geval 600 miljoen euro om de loonkloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te dichten. Van der Geest: “Er komen niet meer leraren als het werk onaantrekkelijk blijft.”

