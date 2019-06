Kom van die bank af! Wie flink oud wil worden, moet ook op latere leeftijd actief blijven

Honderd jaar is ze en ze geeft nog elke dag yogales. Ook vandaag geeft de Amerikaanse Tao Porchon-Lynch een workshop, net even buiten New York, met de titel ‘Eternal Youth Through Yoga’. In een van haar vele Youtube-filmpjes zegt ze: “Iedere dag sta ik op, kijk naar de zon en denk: dit wordt de beste dag van mijn leven.” Een ander hoogbejaard rolmodel is de Brit Fauja Singh (108). Op de foto hierboven strikken zijn handen een paar gloednieuwe hardloopschoenen. Singh liep op zijn 89ste zijn eerste marathon, omdat hij toe was aan een ‘nieuwe focus’ in zijn leven. Sinds een paar jaar loopt deze ‘Tulband Tornado’ geen marathons meer, maar jogt nog wel dagelijks 16 kilometer. Om in vorm te blijven.

Beide honderdjarigen zijn ronduit mager. Singh vertelde eens aan de BBC dat hij altijd kleine hoeveelheden eet en regelmatig vast. Zo blijft hij gezond. Dit is het nieuwste gouden advies om gezond stokoud te worden. Niets dutjes op de bank: elke dag een uur naar buiten, regelmatig krachttraining doen en matig en gezond eten.

Veel mensen denken dat vooral genen goede richtingwijzers zijn om gezond oud te worden, maar onderzoek laat zien dat die maar voor dertig procent bepalend zijn. Voor de rest moet je zelf aan de bak. Een gezonde leefstijl bepaalt voor zeventig procent hoe oud iemand wordt. De kans op welvaartsziekten als diabetes is nu eenmaal kleiner als je gezond leeft en geen overgewicht hebt.

Zelfstandig functioneren

In het vorige maand verschenen boek ‘Seniority’ van ex-kickbokser en personal trainer Radmilo Soda, bekend van het RTL-programma ‘Obese’, staat: ‘Ouder worden brengt allerlei, vaak minder leuke veranderingen met zich mee als vertraagde stofwisseling, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk en afname van spiermassa. Gezond eten en veel meer bewegen kunnen ervoor zorgen dat je je veel langer goed voelt en weinig klachten krijgt’.

Maar hoe zit het dan met de ‘Beweegrichtlijn’ van de Gezondheidsraad, die 65-plussers adviseert om 150 minuten per week matig intensief te bewegen, zoals wandelen, fietsen of zwemmen? Uit onderzoek (2016) blijkt dat zo’n driekwart van de ouderen daar wel aan toekomt: dat half uurtje wandelen of fietsen, maar Soda vindt dat te weinig, want ‘tegen de tijd dat je tachtig bent is je spiermassa met zo’n vijftig procent afgenomen. En wanneer je kracht verliest, is het lastiger om zelfstandig te functioneren’.

De personal trainer komt met een batterij aan oefeningen voor thuis of in de sportschool: ‘push-ups’, ‘planken’, ‘squats’ en ‘jumps’, pittige oefeningen, die volgens hem hard nodig zijn om de spieren alert te houden, zodat alle bewegingen in het dagelijks leven nog te doen zijn. Wissel deze krachttraining af met cardiotraining, zoals fietsen, hardlopen, mountainbiken of wandelen. Voor wie niets gewend is, bouw het rustig op: ‘Begin met vijf tot tien minuten en bouw dat uit tot dertig minuten of langer per keer.’