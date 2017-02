Koerdische dandy's roepen met maatpakken om verandering

Je kunt anders zijn, en toch Koerdisch, is Omer Nihads (28) boodschap. Met twee andere initiatiefnemers van de ‘Gentlemen’s Club Mr. Erbil’ vangt hij veel blikken in het moderne koffiehuis in de Koerdische hoofdstad Erbil, met zijn hipster baard boven een bruin visgraatjasje met zorgvuldig gekozen bijpassende das.

We wilden is anders doen, om mensen hoop te geven

Herhaaldelijk draait hij aan de punten van zijn snor en aait over zijn baard, terwijl hij samen met Ahmed Nauzad (26) en Goran Pshtiwan (26), uitlegt hoe zij een jaar geleden bijeenkwamen om de eerste Gents Gathering Erbil te organiseren.

“De situatie was slecht, oorlog, economische crisis, iedereen was somber,” zegt de Goran Pshtiwan. “We wilden is anders doen, om mensen hoop te geven.” Ahmed Nauzad vult aan. “We waren de situatie zat en zeiden: laten we iets positiefs doen.” Pshtiwan: “We brengen iets dat hier niet is, dat we missen.”

Ze raadpleegden sociale media en selecteerden gelijkgestemden, met wie ze in februari vorig jaar de eerste bijeenkomst van Mr Erbil hielden. Om elkaar te leren kennen, maar vooral ook om foto’s te (laten) maken. Een belangrijke uitingsvorm vormen Facebook en Instagram waar Mr Erbil 34.000 volgers heeft.

Doe maar gek, dan doe je gewoon genoeg Uiterlijkheid is een belangrijk onderdeel van de beweging, die daardoor naadloos past in de Koerdische (en Arabische) mannencultuur. Mannen zijn ijdel, gaan wekelijks naar de kapper, staan uren voor de spiegel en bekijken zichzelf ongegeneerd als ze langs een spiegelende ruit lopen. Ze kunnen veel openlijker ijdel zijn dan vrouwen, van wie de conservatieve cultuur minder opvallend gedrag verwacht. Als je anders bent, kijken mensen naar je. Wij proberen juist aandacht te trekken met onze kleding Het gentlemen’s-initiatief is tegelijkertijd een kleine opstand tegen die strenge cultuur, en tegen het adagium ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Je valt niet op, gedraagt je zoals anderen, kleedt je zoals anderen - in de Koerdische pofbroek, vrijetijdskleding of goedkope Turkse kostuums. Bij de meeste Koerdische werkgevers zijn baarden niet welkom, zegt Nihad. “Hier moet je je baard afscheren om serieus genomen te worden. Als je anders bent, kijken mensen naar je. Wij proberen juist aandacht te trekken met onze kleding.” Tekst loopt door onder afbeelding Enkele leden van de Mr. Erbil Gentlemen’s Club. © REUTERS

Ook negatieve reacties Diezelfde drukkende sociale controle leidt ertoe dat veel jongeren alles doen om naar het Westen te komen, zelfs via een gevaarlijke oversteek naar Griekenland. De groep heeft ook een boodschap voor hen: “We laten zien dat je hier ook vrijheid hebt om te kiezen. Een snor en baard hebben, en dragen wat je wilt, dat is ook vrijheid,” zegt Nihad. Nauzad: “Je kunt hier ook doen wat je wilt, zelfs als het cultureel niet geaccepteerd is.” Kritiek van conservatieve imams hebben ze nog niet gehad, alleen soms van gelovigen in hun omgeving. ‘Die zeggen dat mijn snor te groot is.’ Want lang niet alle reacties zijn positief. Ze variëren van commentaar op hun pakken, tot de kritiek dat ze opscheppers zijn, en rijkelui, wat voor geen van hen klopt. “Soms is het beledigend, maar we negeren het,” zegt Pshtiwan. Kritiek van conservatieve imams hebben ze nog niet gehad, alleen soms van gelovigen in hun omgeving. “Die zeggen dat mijn snor te groot is,” lacht Nihad.

Nieuwe generatie Mr Erbil is een veranderingsbeweging, meent socioloog Hiwa Haji Khidher van de Salahadin Universiteit in Erbil. “Hoewel ze niet goed georganiseerd zijn, of gerespecteerd of sterk, willen ze een deel van het leven veranderen. En wie weet, want ze worden dagelijks meer populair bij de jongeren.” De mannen spreken zelf over ‘een revolutie’, en zeggen dat ze al gevolgen zien. Winkeliers bieden kleding aan die dichter op hun modebeeld zit. “Ze begrijpen dat ze ook dingen nodig hebben die andere mensen kunnen willen kopen.” Want, zegt Nihad, de volgende generatie heeft zich al gemeld: “We zien dat mannen ons kopiëren, zoals 15- en 16-jaar oude gentlemen die pakken dragen en dezelfde foto’s proberen te maken als wij.” Tekst loopt door onder afbeelding Enkele leden van de Mr. Erbil Gentlemen’s Club. © Reuters

Terug in de tijd Het aantal volgers van Mr Erbil op Instagram heeft zich in korte tijd verdubbeld. Volgens socioloog Haji Khidher is de beweging een indicatie van de openheid die de Koerdische samenleving de afgelopen vijftien jaar verworven heeft, en van de trend naar globalisatie. “We zien aspiraties om het westerse model te imiteren, in mode, politiek en zelfs de cultuur.” Dat gaat hand in hand met een herleving van oude tradities; voor decoraties in woningen en meubels is er een trend om veertig, vijftig terug te gaan, zegt Haji Khidher. We zien aspiraties om het westerse model te imiteren, in mode, politiek en zelfs de cultuur Want de gentlemen’s club heeft een historisch precedent in de zogenoemde Effendi-beweging uit de jaren twintig en dertig. Toen ontmoetten mannen uit de hogere klassen in het Midden-Oosten elkaar in westerse maatpakken in de theehuizen om onder meer over de politiek te praten. Nauzad: “We brengen niets nieuws, we brengen iets terug.” “Ze zullen toen ook wel voor gek zijn uitgemaakt,” lacht Nihad over zijn voorgangers.

Vrouwvriendelijk Hoewel het bij Mr. Erbil over mode en uiterlijk gaat, profileren de heren zich ook als vrouwvriendelijk: ze namen met een video in veertien talen stelling tegen huiselijk geweld, en kiezen wekelijks een actieve vrouw die ze op hun Facebookpagina aanmoedigen. In hun visie moeten vrouwen een grotere rol krijgen in de samenleving. Als ze spreken over de etiquette van wat het is om een gentleman te zijn, gaat dat vooral om de omgang met vrouwen - niet onbelangrijk in een land waar veel mannen geen deuren openhouden of vrouwen laten voorgaan. Ze willen er workshops over ontwikkelen. Er is een roep om meer openheid jegens vrouwen, meer betrokkenheid van vrouwen in het publieke domein, in de politiek De discussie over vrouwen is al twintig jaar aan de gang, zegt socioloog Haji Khidher. En al ziet hij een tendens naar verandering, hij is niet optimistisch. “Er is een roep om meer openheid jegens vrouwen, meer betrokkenheid van vrouwen in het publieke domein, in de politiek. Ze zijn zelfs al actief in het leger. Maar het is een taaie discussie, want de culturele obstakels zijn groot en er is veel weerstand.” Tekst loopt door onder afbeelding Enkele leden van de Mr. Erbil Gentlemen’s Club. © Reuters

Verzorging voor gezichtsbeharing Tegelijkertijd met Mr. Erbil begonnen de drie ook met Rishn, een merk voor de verzorging van baard, snor en haar, met olie en kammen die in Koerdistan worden gemaakt, vertelt Nihad trots. “We willen mensen laten zien dat we in Erbil iets van een hoge kwaliteit kunnen maken. Hier zijn alle producten geïmporteerd.” Drie kappers in Erbil verkopen de producten aan een internationale klantenkring. Voor de toekomst wil Nihad het merk vestigen met eigen kappers, terwijl ze tegelijkertijd werken aan een kledingmerk. Hun deels in het buitenland gekochte pakken, vesten en jasjes worden door kleermakers in Erbil nagemaakt. Ook dat is onderdeel van hun visie: zorg dat er lokaal weer kwaliteit wordt geproduceerd. “Veel Koerden gaan voor goedkoop. Dat willen we niet. Laten we het geld in ons land houden. Stop de import, we hebben zelf het potentieel in huis.” Hij keert zich naar de interviewster. “En wat vind je eigenlijk van onze kleding?” Nauzad valt hem bij: “En van mijn vest? Dit is in Erbil gemaakt naar een buitenlands voorbeeld. Mooi toch?”

