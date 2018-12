KNVB overweegt zwaarste straf: hele club uit competitie vanwege wangedrag

Voetbalbond KNVB haalt deze week hoogstwaarschijnlijk voor het eerst in vier jaar een hele amateurvereniging uit de competitie. SC Hoge Vucht uit Breda heeft zich volgens de bond dusdanig misdragen dat de KNVB niet meer wil dat het team officiële wedstrijden speelt. De vereniging was afgelopen weekend al voorlopig geschorst, een uiteindelijke beslissing van de KNVB wordt de komende dagen verwacht.

Lees verder na de advertentie

Het uitsluiten van de vereniging past in een trend van de KNVB om strenger op te treden bij geweldsincidenten op het voetbalveld. Zondag was het zes jaar geleden dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen op het veld van Buitenboys uit Almere werd geschopt en later als gevolg van die trappen overleed. Sinds die tijd heeft de KNVB strengere strafmaatregelen ingesteld.

Het komt zelden voor dat een hele vereniging uit de competitie wordt gehaald. Het zou de eerste keer zijn sinds de voetbalbond in 2016 een programma opzette gericht op hoe om te gaan met ‘risicoverenigingen’. De KNVB heeft sinds dat moment steeds rond de veertig clubs in het programma zitten, waaronder Hoge Vucht.

Een vereniging kan in het programma in drie stappen ‘afzakken’ naar uitsluiting. In beleidstermen: duiden, sturen en straffen. Sjors Brouwer, binnen de KNVB verantwoordelijk voor sportiviteit en respect, zegt dat de KNVB al lang met Hoge Vucht bezig is. “Uitsluiten is echt de allerlaatste stap. Er zijn veel gesprekken geweest, er zijn adviseurs bij de club komen kijken. De vereniging is belangrijk voor de mensen in de wijk. Je kunt er langskomen voor opvang. Dat snappen wij goed. Maar ja, het belang van andere voetballers speelt ook mee.”

Twee weken geleden trapte een speler een ruit van het clubhuis van de tegenstander in (en liep daarbij een slagaderlijke bloeding op)

Hoge Vucht, dat met vijf elftallen in de competitie speelt (waaronder twee jeugdelftallen), werd in 2006 opgericht als VV Barça, vernoemd naar de topclub in Barcelona. In 2015 werd de club al teruggezet naar de laagste klasse in het amateurvoetbal, nadat een wedstrijd was ontspoord. Vorig jaar volgde een ‘nieuwe start’, op een ander complex en onder een andere naam. Het was beginnen met een ‘schone lei’, zoals vicevoorzitter Hassan Lammou destijds zei in dagblad BN De Stem.

Getuigen geïntimideerd Toch waren er ook onder de nieuwe naam al meerdere incidenten. Twee weken geleden nog, toen een speler een ruit van het clubhuis van de tegenstander intrapte (en daarbij een slagaderlijke bloeding opliep). Het gebeurde vlak nadat de vereniging een laatste waarschuwing had gekregen. Verschillende spelers en bestuursleden van Hoge Vucht zijn via diverse (digitale) platformen gevraagd naar een reactie. Zij waren niet bereikbaar, of gaven aan inmiddels bij een andere club te spelen. Vorige week werd nog een bericht op de Facebookpagina van de club gezet. Daarin staat onder meer: “Laten we heel duidelijk zijn dat wij niet een cultuur hebben gecreëerd dat geweld verheerlijkt. (…) Wij zijn een club (…) met allerlei multiculturele spelers die moeten vechten tegen allerlei vooroordelen maar daar als team achter elkaar staan om dat allemaal even terzijde te zetten.” De club reageerde daarmee op een column van de directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee. Die liet zich, zonder de naam te noemen, uit over de problematiek binnen de vereniging. “Jarenlang hebben we alle meldingen geregistreerd, de club tot risicovereniging aangemerkt en intensief gevolgd. Als we al bewijs hebben, worden de getuigen dusdanig geïntimideerd dat ze hun mond houden.” Die situatie liet wel zien hoe moeilijk het is om een vereniging uit te sluiten. Dat de KNVB nu wél gaat besluiten tot uitsluiting heeft vooral te maken met de laatste uitspatting, twee weken geleden. Brouwer: “Wij denken dat we nu goed kunnen bewijzen wat er aan ontoelaatbaar gedrag is gebeurd. We begrijpen heus wel dat Hoge Vucht het ook niet altijd makkelijk heeft gehad, maar eufemistisch gezegd zijn we het vertrouwen nu wel echt een beetje kwijt.” Hoge Vucht moet in ieder geval een moeilijke beslissing nemen. Wat nu te doen? De vorige vereniging die werd uitgesloten, Hargasport uit Schiedam, werd een aantal maanden na die beslissing ontbonden.

Lees ook: