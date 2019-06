Knuffelen met een zorgrobot helpt tegen eenzaamheid

Op de salontafel tegenover haar zit een rode kat. Als ze hem aanraakt begint het dier te miauwen en te kwispelen. Haar zoon Paul heeft de kat gekocht bij de Chinese retailer AliExpress. “Hij schreeuwt nog weleens”, zegt de 88-jarige vrouw uit Twente die een lichte vorm van dementie heeft. “Dan zeg ik: potverdorie, nu is het genoeg geweest. Ja, ik praat er tegen. Als je een hele dag alleen zit, dan doe je dat. Je moet je toch uiten.”

De kat is een sociale robot in zijn allerprimitiefste vorm. Op een kastje naast de deur staat een geavanceerder model, Tessa. Het is een soort ei met een blauwe broek aan, een strikje in het haar en een plantje op haar hoofd. Vriendelijk knippert ze met haar ogen. Ja, tegen Tessa praat de Twentse ook. “Maar ik kom er niet aan.”

Een sociale zorgrobot is bedoeld voor ouderen en volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. Door technologie als spraak- en gezichtsherkenning kunnen de robots mensen eraan herinneren dat zij hun medicijnen moeten innemen of dat het tijd is om op te staan. Over het algemeen geven de sociale robots meer structuur aan de dag.

Knuffelzeehond

Een knuffelkat – of knuffelzeehond – reageert op aanrakingen en gedraagt zich als een huisdier. Met als groot voordeel dat de kunststof variant geen verzorging nodig heeft. De accu opladen is voldoende. Andere sociale robots praten tegen mensen. Bijvoorbeeld om hen te herinneren aan afspraken, maar het contact kan ook verder gaan. Dat is goed tegen de eenzaamheid, wat achteruitgang bij met name ouderen vertraagt.

Voorheen moesten wij komen om haar uit bed te helpen. Nu is ze vaak al bezig met wassen, omdat Tessa die opdracht geeft. Bernard Hengeveld, ZorgAccent Wijkverpleging

Bernard Hengeveld is bij ZorgAccent Wijkverpleging ‘kennisdrager zorgtechnologie’, een wijkverpleegkundige die zich meer dan anderen verdiept in wat er allemaal mogelijk is met nieuwe technologieën. In de woning van de Twentse vrouw, die liever niet met haar naam in de krant wil, vertelt hij dat Tessa nu drie maanden in huis is. “Mevrouw is sinds die tijd wat vrolijker. In het begin hebben we geen structurele opdrachten uitgezet, maar Tessa alleen leuke dingen laten uitspreken. Zoals, wat is het mooi weer vandaag. Later hebben we opdrachten toegevoegd waardoor mevrouw zelfstandiger is geworden.”

Ook zoon Paul valt het op dat zijn moeder beter in haar vel zit. Hij laat een app op zijn mobiele telefoon zien. “Hiermee kan ik Tessa boodschappen laten uitspreken.” In de app tikt hij een tekst die zijn moeder direct te horen krijgt. Er zijn ook vaste instructies voorgeprogrammeerd. Zoals het verzoek om op te staan en aan te kleden. Dat zorgt voor structuur, iets dat belangrijk is voor ouderen die vergeetachtig zijn.

“De schoonmaakhulp zei vanmorgen nog: ma kon af en toe nog in bed liggen als ze binnen kwam”, zegt Paul. “Dat is tegenwoordig niet meer zo. Ze zit nu in de kleren en is al bezig met een boterhammetje smeren. De zelfstandigheid wordt bevorderd.”

Het robothoofd op het dressoir. © Herman Engbers

Dat scheelt tijd voor de zorgorganisatie. “Voorheen moesten wij komen om haar uit bed te helpen”, zegt Hengeveld. “Nu is ze vaak al bezig met wassen. Dat komt omdat Tessa die opdracht heeft gegeven.”