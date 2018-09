Knielende mensenrechtenactivist Kaepernick is het gezicht van Nike-campagne

“Geloof in iets. Ook als dat betekent dat je alles moet opgeven”, is de tekst die staat geschreven op een ingezoomde zwart-witfoto van Keapernicks gezicht, met daaronder het bekende logo van Nike. De tekst verwijst naar de situatie rond de voormalig quarterback van de San Francisco 49ers.

Kaepernick (30) voerde in 2016 actie tegen racisme van de Amerikaanse politie door te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. Daarmee raakte hij een open zenuw in de Verenigde Staten. Ook Donald Trump bemoeide zich ermee. Hij zei op een bijeenkomst vorig jaar dat NFL-eigenaren de ‘klootzakken die onze vlag niet respecteren’ zouden moeten ontslaan. “De eigenaren zijn dan twee weken de populairste Amerikanen”, aldus Trump.

De actie van Kaepernick leidde tot veel ophef en uiteindelijk ook dialoog, maar het kostte de sporter zijn baan. Niemand wilde de quarterback, de belangrijkste speler in een American-footballteam, nog hebben.

Nike bleef Kaepernick sponsoren – het bedrijf benadrukte na het knielen het belang van de vrijheid van expressie – en zet hem nu in voor de nieuwe campagne. De sporter zelf bracht die gisteren via Twitter naar buiten, maar onthield zich verder van commentaar. De laatste keer dat hij in het openbaar sprak, was begin dit jaar in Amsterdam, toen Amnesty International hem een prijs gaf voor zijn strijd voor mensenrechten.

'Just Do It' van Nike is een van de langstlopende reclamecampagnes. De eerste reclame in de serie ging in 1988 over de tachtigjarige Walt Stack, die elke dag met ontbloot bovenlijf over de Golden Gate Bridge liep. Dat was politiek gezien nog onschuldig. Enkele jaren later entte het concern ook reclames op sociale thema’s. In 1996 werd een reclame over een toen nog onbekende Tiger Woods (destijds twintig jaar) gebruikt om racisme aan te kaarten. Na een opsomming van zijn grootste prestaties tot dan toe kwam een treffende quote in beeld: “Er zijn nog banen waar ik niet mag spelen vanwege mijn huidskleur”.

Ook LeBron James

Kaepernick is een van de gezichten waarmee het merk de dertigste verjaardag van 'Just Do It' viert. Een ander is basketballer LeBron James, die overigens fel anti-Trump is. Over de timing van deze reclamereeks is nagedacht: morgen begint het nieuwe NFL-seizoen en American football is ondanks dalende kijkcijfers nog steeds de grootste sport in de VS.

Saillant detail: Nike is tot 2028 ook sponsor van de NFL. Het merk levert op de wedstrijddag de kleding. In The New York Times zei een woordvoerder van Nike op de vraag of met de NFL was overlegd over de reclame: “Kaepernick speelt nu eenmaal niet in de NFL, en heeft geen contractuele verplichtingen met de NFL”.

De kans bestaat dat Nike ook negatieve publiciteit krijgt. Op sociale media zijn al berichten geplaatst van mensen die ritueel hun Nike-sportschoenen verbranden of het logo van het bedrijf uit hun sokken knippen.