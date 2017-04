Klusjesmannen gaan huiselijk geweld opsporen

Klusjesmannen komen veel bij mensen thuis, zegt Yvonne Matser van Kadera. “Zij zien beschadigingen in huis die kunnen duiden op huiselijk geweld, ook krijgen ze een inkijkje in de thuissituatie van mensen.” Waar instanties soms niet gemakkelijk bij mensen binnen komen, krijgen klusjesmannen die kans wel.

Signalen leren opvangen Daarom ontwikkelde Kadera een training om huiselijk geweld te herkennen, speciaal voor klusjesmannen. “Wij leren hen signalen opvangen en we geven voorlichting over huiselijk geweld”, zegt Matser. “Slachtoffers willen vaak niet over hun situatie praten en spelen mooi weer als er een klusjesman over de vloer is. De klusjesmannen kunnen leren daar rekening mee te houden.” Wij leren klusjesmannen signalen opvangen en we geven voorlichting over huiselijk geweld. Yvonne Matser, stichting Kadera Als de klusjesman huiselijk geweld vermoedt, meldt hij dit aan de woningcorporatie. “Die kan bijvoorbeeld de wijkcoach inschakelen”, zegt Matser. “De wijkcoach heeft contact met allerlei instanties en kan dus het beste inschatten of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en welke stappen ondernomen moeten worden.”

Positieve reacties Kadera krijgt een subsidie van 300.000 euro van de Europese Unie om de trainingen te geven. In januari startte Matser besprekingen met woningcorporatie Peabody in Londen, die al eerder een aanvraag voor een soortgelijk project indiende bij de Europese Unie. Daar waren de reacties positief: "We kregen zelfs te horen dat dit het project is waar ze in Brussel al zo lang op wachten”, zegt Matser. Woningcorporatie Domijn, verhuurder van sociale huurwoningen in Enschede, is de eerste woningcorporatie die gebruik gaat maken van de trainingen. “Wij willen graag bijdragen aan het welzijn van onze huurders”, zegt Erna Kamphuis van Domijn. “Niemand verdient een onveilig leven.” Domijn verzorgt al tien jaar korte trainingen voor haar vakmensen. Volgens Kamphuis zijn alle woningcorporaties alert op huiselijk geweld. Heeft de training van Kadera dan wel een toegevoegde waarde? Kamphuis denkt van wel. “Wij konden onze vakmensen wel vertellen dat het geen goed teken is als mensen onder de blauwe plekken zitten, maar veel verder kwamen wij niet. De vakmensen leren nu subtielere signalen van huiselijk geweld te herkennen.” De deur ging open en meteen vloog een klein kind op mij af Bennie Goeree, klusjesman bij woningcorporatie Domijn

Gigantische puinhoop Klusjesman Bennie Goeree werkt voor Domijn. “Ik belde pas aan bij mensen voor wie ik een klus moest doen. De deur ging open en meteen vloog een klein kind op mij af. Het kind pakte me bij de benen en wilde niet meer loslaten, omdat het bescherming zocht. Dat greep me wel aan, hoor.” Ook maakte hij mee dat ouders flinke ruzie kregen. “Ze scholden elkaar verrot waar een kind van vier bij was. Daar zei ik wat van en ik heb het ook gemeld bij de wijkcoach.” Hoe het met deze gezinnen is afgelopen weet Goeree niet. Hij is erg blij met de extra training die hij via Kadera krijgt. “Je kunt nooit te veel training krijgen. Ik hoop dat ik nog meer mensen kan helpen.” Kadera heeft grote plannen. De stichting wil de komende twee jaar 1300 klusjesmannen van vijftien verschillende woningcorporaties trainen.

