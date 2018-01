Kleinere Guardian moet sterker worden

The Guardian komt niet langer uit op het berlinerformaat, maar op tabloidformaat, net als Trouw. De krant maakt een flinke metamorfose door, nadat het de afgelopen jaren met grote verliezen kampte. Toch blijven alle artikelen van The Guardian gratis online verschijnen. “We vragen lezers om een vrijwillige donatie”, zegt hoofdredacteur Katherine Viner in een interview met de BBC. Een uniek businessmodel in de harde krantenwereld.

Lees verder na de advertentie

Onder Katherine Viner, die sinds 2015 aan het roer staat van The Guardian, ontwikkelde de krant online een heel nieuw businessmodel

Het was pure noodzaak, geeft ­Viner toe, om de krant als tabloid te drukken. Het iets grotere berliner kostte namelijk miljoenen meer per jaar. “Dat bedrag gaan we nu besparen. Het gaat om veel geld.” Dat was nodig. Afgelopen jaar was het verlies ruim 40 miljoen euro en dit jaar stevent de krant af op een tekort van 30 miljoen. The Guardian is in tegenstelling tot de meeste andere kranten in Groot-Brittannië geen eigendom van rijke mediamagnaten zoals Rupert Murdoch (The Sun, the Times) of de gebroeders David en Frederick Barclay, de steenrijke eigenaren van de Daily Telegraph.

Veel in kas Toch heeft de Scott Trust, de onafhankelijke stichting die The Guardian en ook zondagkrant The Observer in handen heeft, veel geld in kas. De stichting heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd om er een van de sterkste mediamerken wereldwijd van te maken. Met de garantie dat de redactionele vrijheid altijd gewaarborgd blijft. De stichting had zelf flink vermogen opgebouwd door onderdelen van het concern te verkopen. De website Autotrader bijvoorbeeld, of een groot deel van het aandelenpakket in een ander mediabedrijf, Ascential. Dat geld vloeide rechtstreeks naar The ­Guardian. Die pot met geld droogt alleen wel een keer op. Over bekendheid heeft het blad, dat zich politiek gezien links van het midden positioneert, niets te klagen. Inmiddels heeft de krant online 150 miljoen unieke bezoekers per jaar. Alleen vielen de digitale advertentie-inkomsten flink tegen. Ondanks het gigantische bereik slokten Facebook en Google steeds meer van de advertentieinkomsten op, ten koste van de krant. Daar kwam bij dat de oplage van de papieren krant ook flink terugliep. Het zorgde de afgelopen jaren voor een enorme crisis; 300 werknemers kwamen op straat te staan.