Kleine hackers voor de rechter, want ook de blootfoto's van je ex stelen heeft grote impact

Een achttienjarige scholier uit Emmen ging volgens justitie geraffineerd te werk toen hij met een vriend dure oordopjes bestelde bij de webshop van de Mediamarkt. Ze gebruikten de inloggegevens van iemand anders. Gevonden op internet, waar wel meer bij hacks buitgemaakte gegevens circuleren. Daarna was het een kwestie van een ander adres invoeren en het pakketje onderscheppen, terwijl de rekening bij de eigenaar van het account terecht kwam.

Alleen was de bestelling ook die eigenaar opgevallen. Hij belde de politie en die kon de twee aanhouden toen ze op een bankje zaten te wachten op de pakketbezorger. De scholier kreeg een werkstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor computervredebreuk, net als minderjarige vriend eerder bij de kinderrechter.

De Mediamarktzaak was onderdeel van een reeks zittingen rond cybercrime waarover de politierechter in Groningen zich boog. Het waren niet de grote vissen uit de georganiseerde internetcriminaliteit die terecht stonden. Eerder verdachten van huis-tuin-en-keukenhacks.

Wraak

Zoals de man van 21 uit Leeuwarden die eerst zijn ex-vriendin fysiek mishandelde, haar telefoon meenam en de blootfoto die daarop stond op haar instagramaccount zette. Hij kende haar inlogcode. Juridisch gezien pleegde hij computervredebreuk. Menselijk gezien heeft hij zijn ex bewust vernederd door haar letterlijk en figuurlijk bloot te stellen, zei het OM. De man kreeg 240 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

Of de voormalige medewerker (48) van een bedrijf van koelsystemen. De man hackte met de inloggegevens die hij nog had via zijn oude werkgever de koelsystemen van een Plus-supermarkt en van een medicijnopslag. Daar veranderde hij de instellingen zodat de temperatuur omhoog ging. Dat werd tijdig opgemerkt, maar de man bracht met zijn actie anderen in gevaar. En dat alleen omdat hij wraak wilde nemen op zijn oude werkgever die hem had ontslagen. De straf: vier maanden cel.

Volgens het OM blijft de internetcriminaliteit groeien. Toch verschijnen niet veel verdachten voor de rechter, onder meer omdat naar schatting maar 8 procent van de slachtoffers van zulke misdrijven aangifte doet. Het OM leek de zittingen te willen gebruiken om een voorbeeld te stellen. Want sommige van de zaken ogen misschien klein, de impact kan groot zijn, benadrukte de officier van justitie verschillende keren.

Zelfs de zaak van een man die een zogenoemde jammer – waarmee het telefoonverkeer verstoord wordt – kocht om zijn werknemers ertoe te dwingen menselijk contact te maken in plaats van op hun telefoon te kijken tijdens de lunchpauze. Hoe nobel het doel misschien, een jammer is verboden omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren, bijvoorbeeld voor hulpdiensten, aldus justitie. De rechter legde de man een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur op.