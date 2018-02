Klagers gaan door met juridische strijd tegen tabaksindustrie

Ficq begint daarom een zogeheten artikel 12-procedure om rechtstreeks vervolging af te dwingen. Een besluit kan maanden of misschien zelfs een jaar duren.

Ze doet omdat het Openbaar Ministerie geen mogelijkheden ziet voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. “Roken is dodelijk en het ontwerp van sigaretten draagt daaraan bij, maar de tabaksproducenten handelen volgens het OM niet in strijd met de wet- en regelgeving”, aldus het OM.

zware mishandeling

Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de tabaksindustrie van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrift. De afgelopen tijd sloten tientallen organisaties zich aan bij de aangifte tegen vier tabaksproducenten, zoals kinderartsen, gynaecologen, de verslavingszorg en medische centra.

“Zolang producenten voldoen aan de eisen die de Europese Tabaksproductenrichtlijn op dit punt stelt, is het de tabaksproducenten toegestaan additieven of ventilatiegaatjes aan tabaksproducten toe te voegen. Er is niet gebleken dat de tabaksproducenten hiermee in strijd handelen met de Europese Tabaksproductenrichtlijn en nationale regelgeving”, licht het OM toe.

Bijna een kwart van de Nederlandse volwassen bevolking rookt, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.

