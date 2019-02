Kinderombudsman tikt Belastingdienst op de vingers

De Belastingdienst had de belangen van kinderen moeten meewegen toen het in 2014 besloot de kinderopvangtoeslag van ruim 200 gezinnen stop te zetten. Door dat niet te doen, handelt de fiscus in strijd met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), concludeert Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een brief aan de Belastingdienst die in bezit is van Trouw.

Lees verder na de advertentie

Het is de tweede brief die de Kinderombudsman aan de Belastingdienst stuurt over de zaak, waarin vrijwel alles is misgegaan. Na het stopzetten van de toeslagen bleek dat in veel gevallen onterecht, concludeerde de Nationale Ombudsman al in 2017 in een vernietigend rapport. Bezwaren van ouders bleven eindeloos liggen, en veel ouders zagen zich gedwongen te stoppen met werken omdat de opvang niet langer betaald kon worden.

Interne stukken achtergehouden Eerder bleek uit interne stukken in bezit van Trouw al dat de Belastingdienst bewust aanstuurde op het afwijzen van bezwaren van ouders. In rechtszaken van ouders hield de Belastingdienst interne stukken achter, ondanks nadrukkelijke toezeggingen dat niet te doen. Volgens advocate Eva Gonzalez Perez, die veel van de gedupeerde ouders bijstaat, laat de Belastingdienst het juist aankomen op rechtszaken, maar hebben veel ouders daar de fut niet meer voor. In reactie op de eerste brief van de Kinderombudsman hield de Belastingdienst nog vol dat het stopzetten van de toeslag niet in strijd zou zijn met het IVRK. Daar is Kalverboer het niet mee eens, schrijft zij in de laatste brief. Het verdrag is altijd van toepassing als een besluit gevolgen heeft voor kinderen, en het belang van kinderen moet dan altijd meegewogen worden. Dat is niet gebeurd, terwijl het in deze zaak ‘evident was dat het besluit gevolgen zou hebben voor de kinderen’, schrijft Kalverboer.