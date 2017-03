Kinderloosheid onder laagopgeleiden neemt toe

Een derde van de vijfenveertigjarige mannen met een laag opleidingsniveau (basisschool, vmbo of mbo-1 als hoogst behaalde opleiding) heeft geen kinderen. Bij hoogopgeleide mannen is 22 procent kinderloos. “We zien in tien jaar tijd een substantiële daling van laagopgeleide vaders”, zegt Ruben van Gaalen, senior onderzoeker van het CBS.

Een deel van de verklaring is dat vrouwen vaker dan vroeger universitair geschoold zijn. Zij zijn minder bereid om te ‘downdaten’, zegt Van Gaalen. Over het algemeen vinden zij gelijkgestemde mannen met een vast inkomen aantrekkelijker dan mannen met weinig groeimogelijkheden op de arbeidsmarkt. Laagopgeleiden vallen meestal in die laatste categorie.

“Dit klinkt heel traditioneel, maar mannen worden nog steeds afgerekend op hun werk en inkomen”, zegt Van Gaalen. “Een schoonvader vraagt eerder naar het beroep van zijn schoonzoon dan naar dat van zijn schoondochter.” En doordat laagopgeleiden minder makkelijk een vrouw vinden, neemt ook de kinderloosheid bij deze groep toe.

Bewuste keuze Ook zijn er mannen die bewust kiezen om geen kinderen te nemen. Hoogopgeleiden gingen vanaf de jaren zestig losser om met de begrippen relatie en gezin. Trouwen en kinderen krijgen hoefde niet per se. Bij de laagopgeleiden, die volgens Van Gaalen doorgaans traditioneler zijn opgevoed, is die trend nu pas te zien. Maar is het erg om geen kinderen te hebben? “Als je geen wensen hebt natuurlijk niet, maar de meesten willen wel kinderen”, aldus de CBS-onderzoeker. “Kinderloze mensen zijn meestal eenzamer, zeker als zij alleenstaand zijn. Zij weten niet zo’n goede aansluiting te maken met mensen die wel kinderen hebben.” Zeker op latere leeftijd kan het een gemis zijn om geen kinderen te hebben. “De overheid verwacht tegenwoordig veel van het sociale netwerk. Verzorgingstehuizen verdwijnen en mantelzorgers moeten die zorg overnemen”, aldus Van Gaalen. De partner neemt meestal als eerste de zorg op, daarna de kinderen. Als je geen kinderen hebt, kunnen zij ook geen extra hand uitsteken.

