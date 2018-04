Kinderen van nu: vastgeplakt achter beeldscherm, motorisch matig

‘Balanceren’, ‘werpen en vangen met kleine bal via de muur’, ‘touw zwaaien met landing halve draai’ en ‘tennissen via de muur’ blijken voor de kinderen van nu lastiger dan destijds voor hun leeftijdsgenootjes.

Inspecteurs keken hoe bijna 2000 leerlingen uit groep 8 zich redden met oefeningen als hardlopen, mikken, springen en zwaaien. Op vijf van de acht onderdelen bleken de kinderen minder goed te scoren dan in 2006, toen een soortgelijk onderzoek werd uitgevoerd. Bij rollen en rennen (‘piepjestest’) zijn de prestaties gelijk gebleven, maar bij geen enkele gymactiviteit blijken ze hun voorgangers nog te kunnen overtreffen.

Opmerkelijk is dat bijna alle leerlingen die aan het onderzoek deelnamen, wel regelmatig op een sportclub te vinden zijn, soms zelfs een paar keer per week. Toch biedt een paar uur voetbal of judo in een trainingsclubje geen soelaas: georganiseerd sporten mag dan zijn toegenomen, daarbuiten bewegen kinderen minder. Een meerderheid van de leerlingen zit een tot twee uur voor de tv. Net zoveel tijd besteden ze aan spelletjes op laptop, mobiel of tablet.