Kinderen en werk, reizen tussen twee planeten

Natuurlijk begrijp ik waarom kinderen en werk gescheiden zijn. Peuters verstoren vergaderingen, met een jengelende baby is het slecht concentreren. Maar ik mis ze - als ik schrijf, repeteer, op tournee ben, altijd, overal - meer dan ik me ooit had voorgesteld. Ik ben iemand geworden die een paar keer per dag zwijmelend door de foto’s scrollt van de met snot besmeurde gezichten van haar kroost. Mijn hart springt op als in mijn rugtas een verdwaald autootje zit ingeklemd tussen laptop en boeken. Een talisman van de thuisplaneet.

Lees verder na de advertentie

Mijn vriend mompelde iets wat ik als aanmoediging verstond en ik begon over het radicaal anders inrichten van onze samenleving.

Thuis aangekomen vroeg ik mijn slaperige geliefde wat ik hierover zou kunnen schrijven, die gekmakende verdeeldheid van onze levens. Werk en kinderen: Oost en West, and never the twain shall meet. Mijn vriend mompelde iets wat ik als aanmoediging verstond en ik begon over het radicaal anders inrichten van onze samenleving. Over plekken waar de dingen geïntegreerd zijn, waar je een paar keer per dag met je lievelingsdwerg over dinosaurussen kunt praten om daarna weer opgeladen bezig te gaan met de saaiere dingen van het leven. Dat leek hem verwarrend voor de kinderen. Ik brainstormde ongeduldig verder en hij keek me peinzend aan.

Vergeet je ze dan nooit als je aan het werk bent?

Ik schudde mijn hoofd.

Maar wat denk je dan?

Ik antwoordde dat ik me de hele dag door dingen afvraag.

Zijn ze goed aangekleed? Rent de oudste niet voor een auto? Zag de baby niet wat geel? Hebben ze eten? Zullen ze slapen? Zijn ze gelukkig? Worden ze oud?

Ik vroeg hem of hij ze dan weleens vergat. Ja, zei hij. En of hij zich dan niet schuldig voelde? Daarop keek hij me heel verbaasd aan.

Wat ik me wel afvraag, zei hij toen, is of ze ons ook missen.

Ik dacht aan alle keren dat ik voor het raam van de crèche had staan kijken naar mijn zoon, druk in de weer met poppen en auto’s. Niets wees op het zeurende verlangen dat mij dagelijks bevangt. Ik vroeg mijn vriend of hij het met collega’s vaak over kinderen heeft. “Niet zo vaak.”

Hij vroeg of hij nu mocht slapen. Dit leek hem geen onderwerp waar veel over te schrijven valt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.