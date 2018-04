Kinderarts Asperger 'werkte actief samen' met de nazi's

De Oostenrijkse kinderarts en psychiater ‘werkte actief samen’ met de nazi’s, meldt een wetenschappelijk artikel dat vandaag verscheen. Volgens het stuk verwees Asperger mentaal gehandicapte kinderen naar de beruchte kliniek Am Spiegelgrund in Wenen, waar zo’n 800 patiëntjes door de nazi’s werden gedood omdat ze ‘niet waard waren om te leven’. Veel slachtoffertje kregen dodelijke injecties of werden vergast.

De Oostenrijker stelde zelf altijd dat hij zich juist verzette tegen de nazi’s

Asperger was geen lid van de nazipartij NSDAP, maar ‘legitimeerde publiekelijk het beleid van rassenhygiëne’, schrijft de medisch historicus Herwig Czech in het gerenommeerde academische tijdschrift 'Molecular Autism'. Czech deed jarenlang onderzoek in overheidsarchieven en komt tot zijn conclusies op grond van onder meer patiëntendossiers en persoonlijke documenten van Asperger, die stukken ondertekende met ‘Heil Hitler’. “Asperger slaagde erin zich aan te passen aan de nazi’s en werd voor zijn bevestigingen van loyaliteit beloond met carrièremogelijkheden”, constateert Czech.

Gestapo Asperger overleed in 1980 op 74-jarige leeftijd. Hij was na de Tweede Wereldoorlog nog decennialang actief als arts en academicus en werd hoofd van de afdeling kindergeneeskunde van de Universiteit van Wenen. De Oostenrijker stelde zelf altijd dat hij zich juist verzette tegen de nazi’. De Gestapo, de gevreesde geheime politie, zou hem hebben gezocht omdat hij weigerde gehandicapte kinderen over te dragen. Mensen bij wie het as­per­ger­syn­droom is vastgesteld, moeten zich natuurlijk op geen enkele manier besmet voelen door deze nare geschiedenis Carol Povey, directeur Centre of Autism Er was al jaren discussie over die versie van de geschiedenis. En volgens een commentaar in Molecular Autism maakt het onderzoek van Czech nu korte metten met Aspergers verklaringen. Academici van de Universiteit van Cambridge schrijven in hun commentaar dat Asperger zichzelf ‘gewillig een radertje liet maken in de nazi-moordmachine.’