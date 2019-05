Kiki Bertens wordt in Parijs als Grande Madame onthaald

Als je staat ingepland voor een persconferentie in dezelfde zaal waar Roger Federer straks zit, dan ben je een grande dame in Parijs. Kiki Bertens is als nummer vier van de wereld als één van de titelkandidaten op het toernooi aangekomen.

Dat betekent een persconferentie op de vrijdag voor de zondag dat het toernooi begint. En trainen op banen waar Kiki Bertens ook maar wil trainen. Ze sloeg al een balletje op de nieuwe baan Simonne-Mathieu en trainde op Court Suzanne-Lenglen.

“Ik heb mooie banen gehad. Ja, dat ligt natuurlijk wel aan de status die ik nu heb”, zegt Bertens. Wat dat betreft is er wel wat veranderd sinds de tijd dat ze anoniem op baan 17 werd weggestopt. Bertens probeert Roland Garros zoveel mogelijk te benaderen als een ‘normaal toernooi’. “Ik wil mezelf geen druk opleggen. Het is gewoon een toernooi zoals elk ander toernooi. Elk jaar kom ik hier heen om te spelen om te winnen. Dat is nu weer zo.”

Zelfvertrouwen

Na een halve finale in Stuttgart, de eindzege in Madrid en een halve finale in Rome komt Bertens met veel zelfvertrouwen naar Parijs. Het is haar favoriete grandslamtoernooi op de ondergrond waarop ze haar beste spel kan laten zien. “Ik hou erg van gravel dus voel me hier altijd beter. Ik heb natuurlijk ook grote titels gewonnen. Mijn level is omhoog gegaan, ik ben constanter geworden. Ik voel me gewoon goed.”

Bertens is naar Parijs gekomen om ‘haar ding te doen’. Ze probeert zich niet veel aan te trekken van haar nieuwe status, al ziet ze natuurlijk ook dat er meer journalisten interesse in haar hebben dan voorheen. In een wat provisorische gemaakte interviewruimte – Roland Garros wordt vernieuwd waardoor het mediacentrum tijdelijk op een andere plek zit – beantwoordt ze onder tl-lampen een aantal vragen van internationale media. Hoe het voelt om weer in Parijs te zijn, wat ze van de ballen vindt, en of ze extra druk voelt als de nieuwe nummer vier van de wereld.