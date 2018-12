Kijktips voor de keukenbrigade: zelfs professionals bakken er soms niets van

Het adorabele 'BinnensteBuiten' behandelde vorige week iedere dag een gang van een kerstdiner, met vrijdag het nagerecht van Alain Caron: een omelette norvégienne. De feestelijke ijstaart zag er zeer maakbaar uit en op het boodschappenlijstje alleen simpele dingen als ijs, eieren, sap en cake. En oh ja, een pondje suiker. Passend bij de minder-alcohol-trend had Caron een theesommelier - Kiona Malinka - uitgenodigd een bijpassend drankje te bedenken. Niks champagne, ceylonthee met kardemom bij de toet!

Gezond verstand in een pannetje

Keukenbelg Jeroen Meus maakte alweer voor de negende keer een groot kerstmenu in zijn programma 'Dagelijkse Kost', een geliefde Vlaamse kookrubriek. Meus vertrekt graag vanaf de Franse klassieke keuken. Al klinkt zijn voorgerecht met kalfshersenssaus ('gezond verstand in een pannetje') voor velen ongetwijfeld iets te exotisch. Fijn van Meus is: hij maakt het nooit te ingewikkeld, schept gewoon mayo uit een pot als het moet. En zijn lichaamstaal verraadt of hij het zelf écht lekker vindt.