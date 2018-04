Kijken naar spelende gamers is ongekend populair

Terwijl de mussen van het dak vallen, zijn op een doordeweekse namiddag dertienduizend mensen achter hun schermpjes gekropen om te kijken naar YouTube-kanaal EenGameStad. Daarop speelt Marnick Vlemmix een potje Fortnite: Battle Royale, een spel waarin honderd spelers op een immens eiland worden gedropt en tegen elkaar vechten tot er een iemand overblijft.

'Kijk in de lucht!', waarschuwt een onlinetoeschouwer in een zijbalk op het scherm, waar de stroom reacties van bewonderaars onophoudelijk doorrolt. Vlemmix tuurt linksonder in het beeld in zijn webcam. 'Ja, ik ga dood hier', erkent hij. Vlug verlegt de gamer zijn blik weer naar het spel dat de rest van het computerscherm vult.

Toeschouwers van gamers chatten met hun idool en met elkaar. Zo ontstaat er een ge­meen­schaps­ge­voel

Net als League of Legends, Defense of the Ancients 2 en Hearthstone is Fortnite extreem populair. Niet alleen bij gamers, maar ook bij hun fans. Op de websites van YouTube Gaming en Twitch, de twee grootste videoplatforms voor gamevideo's, kijken toeschouwers massaal mee op de beeldschermen van spelende gamers.

Gamen is na muziek de populairste categorie op YouTube. Het platform Twitch trok vorig jaar zo'n 15 miljoen bezoekers per dag wereldwijd, die samen 335 miljard minuten naar hun gamende helden tuurden. In Nederland kijkt tien procent van de volwassenen minstens maandelijks naar dit soort video's, zo is gebleken uit recent marktonderzoek van bureau Multiscope. De trouwste toeschouwers zijn 18- tot 35-jarigen.

Fortnite, een spel waarin honderd spelers op een eiland worden gedropt en tegen elkaar vechten tot er eentje overblijft. © rv

Dutch Youtube Gathering Achttienminners zaten niet tussen de 6700 respondenten. Terwijl het kijken naar schietende, puzzelende of bouwende gamers pas echt een hit is in die groep, stelt Eelco Kingma. Hij organiseert dit weekend voor de dertiende keer de Dutch YouTube Gathering, Nederlands grootste onlinevideo-evenement, waar vorig jaar zo'n 17.000 kinderen, tieners en plukjes twintigers op afkwamen. In de Jaarbeurs in Utrecht staan fans vandaag en morgen uren in de rij om hun idolen te ontmoeten. Samen met Marnick Vlemmix, Vincent Bouritius en Marcella de Bie (zie kaders) komen er 150 internetsterren. "Pakweg zestig procent van die videomakers is gamer", zegt Kingma. "Onlinegaming groeit stevig door, met name onder jongens. En dan zijn er ook nog een boel die groot zijn geworden met games, maar nu vooral andere video's maken, met sketches en grappen. Milan Knol bijvoorbeeld." Wat is daar zo leuk aan, het kijken naar anderen die computergames spelen? "Het is vergelijkbaar met tv-kijken", zegt Martin Verschoor. De hoofdredacteur van maandblad en gamingwebsite Power Unlimited verwijst naar kookprogramma's en sportwedstrijden. "Of je nu zelf een fervent chef of voetballer bent of niet, mensen kijken er massaal naar. Passief gamen is uitgegroeid tot een volwaardige vorm van entertainment, een soort van Netflix."

Gemeenschapsgevoel De gameplatforms zijn een soort van sociale media. Toeschouwers van populaire gamers als GameMeneer vormen een trouwe schare abonnees, die tijdens het spelen met hun idool en elkaar kunnen chatten. Dat gemeenschapsgevoel wordt versterkt omdat de speler zelf, meestal klein via zijn webcam in beeld, zich vaak direct tot zijn publiek richt. Zo vraagt Vlemmix zijn kijkers welke route hij het best kan afleggen en leest hij hun reacties voor. Volgens Jeroen Lemmens, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar gaming, zijn er grofweg twee categorieën kijkers. Het eerste deel bestudeert spelende gamers om te leren. "Ze willen onderzoeken of dat nieuwe spel iets voor henzelf is, of proberen trucjes af te kijken van heel goede gamers. Wat is de beste strategie?" Maar veruit de meeste klikkanonnen op YouTube en Twitch zijn volgens Lemmens niet eens heel vaardige gamers. Hij noemt de Zweed PewDiePie, die met 62 miljoen abonnees de populairste gamer ter wereld is. "Hij heeft een humoristische persoonlijkheid. Net als een goede dj houdt hij het interessant door spitsvondige en grappige opmerkingen. Ga je naar zijn kanaal, dan kun je lachen." Lees verder na onderstaande afbeelding. Vincent Bouritius. © joke schot

'Samen met mijn fans bouw ik hele attractieparken' Vincent Bouritius (28) heeft op zijn YouTubekanaal Davincstylegames 52.910 abonnees. "Ik ben een grote pretparkgek. Ik maak en plaats video's van pretparkbezoeken en speel games waarin ik pretparken bouw. Rollercoaster Tycoon 2, 3 en Planet Coaster, zo heten mijn lievelingsspellen. En heel af en toe speel ik schiet- of horrorgames als Resident Evil. Mijn kijkers voeden me met ideeën en commentaar: door interactie bouw ik samen met mijn fans hele attractieparken. In honderd afleveringen van twintig tot dertig minuten maak ik zo'n park. Duurt lang hè? Ja, met het nieuwste pretpark ben ik al een jaar bezig. De meeste van mijn volgers zijn jongens tussen 8 en 25 jaar, al zitten er ook een paar vijftigers tussen. Ik denk dat ze mijn kanaal leuk vinden om het groepsgevoel van het spel en mijn commentaar op het spelverloop. Ook monteer ik de video's grappig en snel, daar ben ik iedere dag wel zo'n vier uur mee bezig. Of ik zelf naar gamers kijk? Niet meer, daar heb ik nu te weinig tijd voor." Lees verder na onderstaande afbeelding. Marcella de Bie alias Nysira © rv

'Er hangt een goede sfeer op mijn kanaal, we kletsen veel' Marcella de Bie (27) alias Nysira heeft ruim 44.000 kijkers op Twitch. "Ik gamede altijd al. In 2013 was ik na een studie informatica op zoek naar een baan, toen een kennis vroeg: 'Waarom ga je niet online gamen?' Nu speel ik minstens zes dagen per week gemiddeld vijf uur per dag. De games die ik doe? Strijdspellen als Heroes of the Storm, World of Warcraft en League of Legends. Ik speel met anderen, soms ook met mijn fans. Ook praat ik met mijn kijkers via de chat. Na school of het werk komen ze thuis en zetten ze Twitch aan. Het is gezellig op mijn kanaal, we kletsen veel en er hangt een goede sfeer. En dat ik een vrouw ben in een mannenwereld, trekt denk ik ook toeschouwers. Ik kan prima leven van mijn video's. Op Twitch, en sinds kort ook op YouTube, kunnen fans donaties aan hun favoriete gamers doen. Dat gebeurt veel, van een paar euro tot tientjes. Ook kunnen kijkers betalen voor speciale abonnementen. Daarvan krijg ik de helft van Twitch."