Kijk uit wat je slikt, zegt de KNSB

Als het aan de Nederlandse Dopingautoriteit lag, stonden schildkliermedicijnen allang op de internationale dopinglijst. De instantie trok jaren geleden al bij wereld-antidopingorganisatie Wada aan de bel over het veelvuldig gebruik van de medicijnen door sporters. Volgens Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, heeft de Wada toegezegd onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico's en de prestatiebevorderende werking van het middel. Wat daar van terecht is gekomen, weet hij niet.

Tv-programma 'Nieuwsuur' en het Noordhollands Dagblad meldden dat er in Nederland sporters zijn die de hormonen gebruiken, terwijl ze geen probleem met hun schildklier hebben. Ze zouden de pillen nemen, omdat dat snel gewichtsverlies oplevert. Sommige sporters denken dat ze er beter van gaan presteren, hoewel dat nooit is aangetoond.

De sporten die worden genoemd zijn schaatsen, wielrennen en triatlon. De schaatsbond KNSB maakt zich ernstige zorgen. De bond stuurde op 10 juli een brief naar schaatsers om ze te waarschuwen voor het gebruik van medicijnen zonder medische noodzaak.

De bond schrijft dat er signalen zijn dat sporters binnen de schaatswereld medicijnen krijgen die 'weliswaar niet op de dopinglijst van de Wada staan, maar waarvan het gebruik zonder medische noodzaak gezondheidsrisico's oplevert.'

Eén van die risico's is hartritmestoornissen. De bond spoort schaatsers aan om een klacht in te dienen tegen artsen die het middel voorschrijven aan atleten die dat eigenlijk niet nodig hebben.

De Nederlandse Dopingautoriteit ziet het medicijn de laatste jaren steeds vaker terugkomen op de formulieren waarop sporters openheid moeten geven over de middelen die ze gebruiken.

Het massale gebruik van een medicijn door sporters zorgt er vaak voor dat de stof op de dopinglijst komt. Dat gebeurde in 2016 bijvoorbeeld met Meldonium, een hartmedicijn dat veelvuldig werd gebruikt door Russische sporters.

Sporters gebruiken zonder noodzaak schildklierpillen. Ze willen beter presteren, maar het is riskant.

Wanneer kwam je erachter dat jouw schildklier niet goed werkte?

"Ik was altijd al heel moe. Dat hoorde een beetje bij me. Zo gek is dat ook niet als topsporter. Maar op een trainingskamp in Hamar, in 2011, was ik zo moe dat ik bij de trainingen niet meer mee kon doen. Ik had wisselende bloedwaarden, veroorzaakt door een traag werkende schildklier. Het zit in mijn familie. Mijn moeder en broer hebben dat probleem ook. De sportarts heeft mij eerst afgeraden om medicijnen te gebruiken. Het is geen onschuldig middel en je zit er de rest van je leven aan vast. Drie jaar later ben ik er in overleg met een endocrinoloog toch mee begonnen, omdat het niet meer te doen was. Ik had stemmingswisselingen, was vaak moe en chagrijnig. Ik kon niet anders, maar ik had die medicijnen liever niet nodig gehad. De bijwerkingen zijn geen pretje."