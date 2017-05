Nederlandse kinderen zijn misschien wel de gelukkigste ter wereld, zegt Unicef, maar KidsRights vindt dat het hier met de naleving van kinderrechten veel beter kan. Dat komt vooral door een rapport dat het VN-Kinderrechtencomité vorig jaar uitbracht. Het comité constateerde dat Nederland te weinig investeert in kinderrechten. De armoede onder kinderen is nog steeds groot, al daalt die wel. Bovendien leidt de decentralisatie van de jeugdzorg ertoe dat goede hulp afhangt van waar een kind woont.

“Niet iedere gemeente heeft zijn zaken op orde. Dat leidt tot ongelijkheid”, zegt Ellen Vroonhof van KidsRights, dat samen met de Erasmus Universiteit de ranglijst opstelde. De ranglijst van KidsRights is gebaseerd op een combinatie van kinderrechtenrapporten van Unicef en het VN-Kinderrechtencomté. Vorig jaar duikelde Nederland op deze index van een tweede naar een dertiende plaats. Dit jaar zakt het nog iets verder weg, naar een vijftiende plek. Dat landen als Thailand of Slovenië hoger staan, wil volgens KidsRights niet zeggen dat de situatie voor kinderen daar beter is. Wel dat de landen harder werken voor de rechten van kinderen.

Nederland doet misschien veel, maar voor een welvarend land leven er hier nog steeds te veel kinderen in armoede

Nederland zakte weer twee plaatsen. Is de situatie voor kinderen hier nog slechter dan vorig jaar? “Het VN-Kinderrechtencomité heeft ons land dit jaar niet beoordeeld. KidsRights gebruikt het VN-rapport van 2016. Dat Nederland vijftiende staat, komt doordat de VN andere landen dit jaar een hogere beoordeling gaf.”

Het kabinet heeft de zorgtoeslag verhoogd voor lage inkomens, evenals het kindgebonden budget, de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag… Weet het VN-Kinderrechtencomité dat wel? “Jazeker. Het comité vraagt alle rapportages en documenten op over kinderen in een land. Zij stellen hun conclusies op en gaan daarover in gesprek met de overheid. Nederland doet misschien veel, maar voor een welvarend land leven er hier nog steeds te veel kinderen in armoede. Het comité kijkt eens in de vijf jaar of er significante stappen zijn genomen en of een land iets gedaan heeft met de kritiek van de VN. Gebeurt dat niet, dan zal het nog negatiever oordelen.”

Groot-Brittannië daalde van de 11de naar een beschamende 156ste plaats. Maar je als naar het rapport kijk, blijkt dat land volgens Unicef op kwaliteit van leven, gezondheid, onderwijs of bescherming geweldig te scoren. “In de KidsRights Index kun je slechte beoordelingen niet compenseren met goede. Het VN-Kinderrechtencomité heeft het Verenigd Koninkrijk heel laag beoordeeld op omgevingsfactoren. Door strenge anti-terreurwetgeving en bezuinigingen op de rechtshulp, is er voor kinderen een onveilige omgeving ontstaan. Ze worden er niet gehoord en voelen zich gediscrimineerd. Dat beïnvloedt de notering.”

Weegt Unicefs oordeel over het geluk van Nederlandse kinderen mee in de index van KidsRights? “Nee. Wij maken weer gebruik van andere data. Wij zeggen niet dat het niet goed gaat in Nederland. Heel grote groepen kinderen zijn hier heel gelukkig. Maar er zijn er te veel met wie het niet goed gaat. Kinderen die in armoede opgroeien, geholpen moeten worden bij moeilijke thuissituaties of psychiatrische zorg nodig hebben. Daar vragen we aandacht voor.”

