Khalid Joné, boegbeeld van Amsterdamse uitgeprocedeerden, mag blijven

De groep kraakte de afgelopen jaren diverse panden in de hoofdstad om het onzichtbare probleem van dakloze ongedocumenteerden aan te kaarten.

Woensdag maakte Joné bekend dat hij een e-mail ontving waarin zou staan dat hij een verblijfsvergunning krijgt.

Ik dacht eerst dat ik voor de gek gehouden werd Khalid Joné

Het IND praat niet over individuele gevallen, maar zegt wel dat hij waarschijnlijk valt onder een beleidswijziging van het ministerie van justitie over Soedan van 31 mei. Dat neemt maar moeizaam afgewezen asielzoekers op, en staat niet bekend om respect voor de mensenrechten. Daarom staat de staatssecretaris regelmatig uitzonderingen toe, waardoor meer Soedanezen kans maken op een verblijfsvergunning.

Joné met zijn lange bos rastahaar werd de afgelopen jaren het boegbeeld van een groep dakloze uitgeprocedeerden. Hij zou de oorlog in Soedan ontvlucht zijn in 2002, wat betekent dat hij bijna de helft van zijn leven op de loop is geweest.

De groep We Are Here is inmiddels naar een nieuwe bed-bad-brood-opvang van de gemeente verhuisd. Tegen de Amsterdamse krant Het Parool zei Joné: ‘Ik dacht eerst dat ik voor de gek gehouden werd.’ Hij denkt dat het ook aan de anderen van zijn groep toont dat er hoop is, ‘al duurt het wel heel lang’.

Woordvoerder van de groep wil hij niet meer zijn. ‘We zullen de komende dagen op zoek gaan naar iemand anders binnen de groep die deze rol op zich wil nemen’, zegt hij. Wat Joné nu gaat doen, is niet bekend.

