Kerstdiner in mei: alles om de polarisatie tegen te gaan

Het klinkt als het begin van een mop: een PvdA- en een PvdD-stemmer zitten met twee GroenLinksers, een Forummer, een fan van de ChristenUnie en een politicus van Leefbaar Rotterdam aan de kersttafel. Twee plastic kerstbomen lichten het rode tafelkleed op. Zachtjes sist de gourmetset.

De kerstvierders trekken zich er niets van aan. Ze doen alsof de op de muur geprojecteerde open haard daadwerkelijk knettert.

En toch is het echt zo. De zeven hebben zich verzameld aan een van de vijf met kerstservetten gedekte tafels in het Rotterdamse debatcentrum Arminius. Ze oefenen het gesprek met andersdenkenden. Kerst is daarvoor het uitgelezen moment, zo bedachten de programmeurs. Bij die gelegenheid zijn gesprekken met zowel klimaatontkenners als boomknuffelaars niet te vermijden. Ze kregen bijna het hele Rotterdamse politieke spectrum hun zaal in op de pseudokerstviering tijdens de ramadan.

Overambitieuze plannen Een beetje gek is dat wel, een kerstmaaltijd in mei. De ramen staan open, het zonlicht straalt naar binnen. De kerstvierders trekken zich er niets van aan. Ze doen alsof de op de muur geprojecteerde open haard daadwerkelijk knettert. Ook aan tafel knettert de conversatie zonder dat het volume echt oplaait. Belangrijkste gespreksonderwerp is het klimaat. “Nederland moet misschien een beetje remmen in plaats van al het geld erin te pompen”, zegt Anne Pilon, die recentelijk op de ChristenUnie stemde. “Denk jij dat Nederland vooroploopt?”, reageert Erik de Haan, aanhanger van GroenLinks. Pilon: “Als je ziet wat Amsterdam nu allemaal voor plannen maakt: alle auto’s elektrisch in 2030”. Dat zijn overambitieuze plannen, bedoeld om de boel wat aan te zwengelen, verdedigt De Haan zijn partij. Aan de andere kant van de garende paprika’s is Ankie Smits (stemde Partij voor de Dieren) naast Harvey Palm (Forum voor Democratie) gaan zitten. Palm, student maritieme technologie, legt uit dat hij zich niet veilig voelt in Beverwaard, bij een asielzoekerscentrum. “Vrouwen worden bespuugd. Ze schoppen rellen.” Smits draait een stukje ananas om en vraagt door. “Het gaat er niet om dat de asielzoekers zich buitenlands gedragen. Ze mogen best hun cultuur mixen met de onze. Maar soms stellen zij hun cultuur voor die van ons”, zegt Palm. “Ik snap hem wel”, zegt Smits achteraf. “Waar ik woon, kom ik soms agressieve boeren of heel gereformeerde mensen tegen. Dat vind ik soms ook eng.”

Doorsputteren Aan de kop van de tafel fulmineert Hennie van Schaik ondertussen met zijn ellebogen op tafel. De marktkoopman zat jaren voor Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad. “Schandalig dat ze erbuiten zijn gehouden, met zoveel stemmen!”, becommentarieert hij de Rotterdamse politiek, waarin zijn Leefbaar als grootste buiten de coalitie bleef. Terwijl Van Schaik nog wat doorsputtert, inspecteert een van zijn GroenLinks-gesprekspartners de gaarheid van een stukje varkensvlees. Hij draait het om, kijkt even naar de driftig doorpratende Van Schaik. Dan prikt hij het vlees aan zijn vork en schuift het op het bord van de marktkoopman, zonder iets te zeggen.

Het valt wel mee met de polarisatie, ook al voelt dat niet zo Het bijeenbrengen van verschillende groepen is een relevante bezigheid, blijkt uit een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit maart. Bijna de helft van de geënquêteerde Nederlanders ervaart sterke druk over kwesties als Zwarte Piet of vluchtelingen een uitgesproken mening te hebben en driekwart merkt dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties verhevigen. Ondertussen valt het met de feitelijke polarisatie volgens de onderzoekers wel mee.

