Keniaanse overheid heeft gat in de hand, de kleermaker en groentenman zijn de dupe

Het is vol geworden in het kleine atelier van kleermaker Peter Kamala aan de rand van Nairobi. Een tweede kleermaker heeft er met zijn naaimachine een plekje verworven. Het pashokje is verdwenen. "Ik moest wel. Ik heb minder klanten dan voorheen en kon de huur niet meer alleen betalen."

Zijn trouwe klanten hebben geen geld of willen het niet uitgeven. Ze zijn de enigen niet: veel Kenianen verkeren in dezelfde positie. In de rij bedrijfspandjes waar Peter zijn werkruimte heeft, kampt iedereen met gebrek aan klandizie. De automonteur, de smederij en de kiosk waar frisdrank en koekjes worden verkocht. Het groentewinkeltje heeft de luiken al voorgoed gesloten.

"Ik twijfelde eerst aan mezelf en dacht dat ik mijn werk niet meer goed deed. Maar ik zie dat iedereen problemen heeft. Hoe het zo gekomen is, begrijp ik niet", zegt de kleermaker met een zorgelijke rimpel tussen zijn wenkbrauwen.

Hij, en vele miljoenen met hem, vrezen de financiële toekomst van Kenia. Er is te weinig geld in omloop, omdat de economie kwakkelt. Vorig jaar was de voorspelling dat de economie met zo'n 6 procent zou groeien. Nu is dat bijgesteld naar een krappe 5 procent.

Megaprojecten De regering geeft de schuld aan een droogte waaraan net een einde is gekomen en aan de verlengde verkiezingstijd omdat de stembusgang herhaald moest worden. Maar de laatste jaren heeft de regering van president Uhuru Kenyatta zich ook in steeds hogere schulden gestoken met megaprojecten, zoals veel te dure spoorwegverbindingen, een nieuwe haven en snelwegen. De meeste worden uitgevoerd door Chinese bedrijven waarbij Kenia nu voor miljarden in het krijt staat. De Keniaanse regering heeft zich in steeds hogere schulden gestoken met megaprojecten De schuldenlast is zo hoog opgelopen dat de regering de terugbetaling van een lening van 750 miljoen euro heeft uitgesteld. Om de lening terug te betalen, wil Kenia eerst een andere lening afsluiten. "Op het eerste oog lijkt dat niet verstandig. Maar het kan in je voordeel werken als de nieuwe lening betere voorwaarden heeft dan de oude", vertelt econome Anzetse Were. "In dit geval is het echter geen goed idee, want Kenia's kredietwaardigheid zal bijna zeker naar beneden worden bijgesteld en dat betekent dat een nieuwe lening waarschijnlijk duurder zal uitvallen."

Openstaande rekeningen De schuldenlast van zo'n 40 miljard euro draagt ertoe bij dat de overheid rekeningen niet betaalt. Slachtoffer daarvan is het bedrijfsleven, dat door tekorten zelf ook niet alle rekeningen kan betalen. De overheid en de privésector hebben zo'n 4 miljard euro aan onbetaalde rekeningen aan het Keniaanse bedrijfsleven uitstaan. Grote bedrijven kunnen daar nog wel mee omgaan, het midden- en kleinbedrijf niet. Een autoverhuurbedrijfje is in financiële problemen gekomen doordat het auto's had verhuurd aan het ministerie van transport en al twee jaar op betaling wacht. Een firma die briefpapier van diverse ministeries verzorgt, is vorig jaar niet betaald. In sommige gevallen leidde dit al tot bankroet. De getroffen bedrijven willen niet met naam en toenaam worden genoemd. "Je kan het ze niet kwalijk nemen", merkt econome Were op. "Ze willen de regering niet op de tenen trappen, want ze blijven toch hopen op betaling."