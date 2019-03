Kaukasus Emiraat: de organisatie die in verband wordt gebracht met het Cornelius Haga Lyceum

Kaukasus Emiraat streefde sinds 2007 naar een islamitische staat op Zuid-Russische bodem. De Noordelijke Kaukasus was het beoogde gebied: dat strekt zich uit van Dagestan aan de Kaspische Zee tot voorbij Novorossisk aan de Zwarte Zee. Niet overal zijn ook daadwerkelijk strijdgroepen actief geweest. Zij keerden zich met geruchtmakende terreurdaden tegen de Russische autoriteiten.

Lees verder na de advertentie

De Tsjetsjeen Dokoe Oemarov, riep in 2007 deze islamitische staat uit. Later eiste hij de verantwoordelijkheid op voor de zelfmoordaanslagen in de Moskouse metro in 2010 en op het Moskouse vliegveld Domodedovo het jaar daarop. In 2014 kwam Oemarov om. Zijn opvolger, Aliaschab Kebekov, werd een jaar later gedood bij een bestorming door de Russische politie.

De dood van de leiders heeft de beweging verzwakt. Ook verloor het Kaukasus Emiraat aantrekkingskracht toen IS gebieden in Syrië en Irak in 2014 tot kalifaat uitriep. Dit zorgde voor tweespalt. Jongere en radicalere leden sloten zich bij IS aan.

Onderzoeker Danis Garaev promoveerde vorig jaar aan de Universiteit van Amsterdam op jihadistische groepen in de voormalige SovjetUnie. Volgens Garaev trok IS zoveel strijders aan uit deze regio omdat hun staat ‘veel ambitieuzer’ was. “Hun territorium was veel groter vergeleken met het gebied in de Noord-Kaukasus. Maar ook is er een verschil tussen een emiraat en een kalifaat. Een emiraat is niet echt een rijk: het is een deel van een rijk. De leiders zagen hun emiraat als eerste stap naar een kalifaat in Rusland. Ze geloofden dat alle Russen zich zouden bekeren tot de islam.”

Van oudsher wonen er veel moslims in de Noord-Kaukasus. In de zevende eeuw was het onderdeel van verschillende Arabische kalifaten. Tot de 19de eeuw maakte het gebied geen deel uit van het Russische rijk.

Lees ook:

Amsterdam worstelt met ‘terreurschool’ Amsterdam grijpt in bij het met terreur in verband gebrachte Cornelius Haga Lyceum. Maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt.