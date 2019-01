Kans op verlaging van de pensioenen is weer een stuk groter

Vorig jaar rond deze tijd gloorde er hoop bij de pensioenfondsen. De kans op verlaging van de pensioenen in 2020 was klein geworden. Een jaar later is die kans weer een stuk groter geworden. Eind 2019 is het uur U.

Indexatie, dus het volgen van de inflatie, zit er na bijna tien jaar stilstand niet in. Laat staan een echte verhoging van de pensioenen. Of er zelfs moet worden afgewaardeerd zoals dat zo deftig heet, dus of de pensioenuitkeringen moeten worden verlaagd, hangt af van de beleidsdekkingsgraad aan het einde van dit jaar.

Er moeten in 2019 knopen doorgehakt worden

Het worden spannende maanden, zo blijkt uit de cijfers van vier grote pensioenfondsen over het laatste kwartaal van vorig jaar. Het pensioenfonds voor de metaal PMT, voor de ambtenaren ABP, de PME voor de elektrometaal en voor de zorg- en welzijnssector PFZW waren somber na het vierde kwartaal van 2018.

Roet in het eten Het ging zo goed, niet alleen in 2017, maar ook in de eerste drie kwartalen van 2018. Maar aandelenbeurzen en de rente gooiden de afgelopen drie maanden roet in het eten. Wat de pensioenfondsen in kas hebben en wat hun verplichtingen zijn aan gepensioneerden de komende decennia zijn niet in balans. Ze komen met de rekenrente, die die toekomstige verplichtingen berekent, niet helemaal uit en dan moeten eind van het jaar de pensioenen worden verlaagd om aan toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen blijven voldoen. De hoop is dus gevestigd op stijgende beurzen, een hogere marktrente of een aanpassing van het pensioenstelsel. Het overleg over dat laatste mislukte eind vorig jaar. Ondertussen zitten pensioenfondsen te springen om een nieuw stelsel dat zowel jongeren als ouderen bedient. De voorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool, dringt er op aan dat “in 2019 knopen worden doorgehakt” over een pensioenakkoord.

Ambtenaren Bij dat ABP zaten ze halverwege vorig jaar aan de goede kant van de streep, maar staan er nu met een beleidsdekkingsgraad van 103,8 procent weer 0,4 procent onder. Wordt dit niet goedgemaakt dan moet het pensioenfonds voor ambtenaren de pensioenen verlagen. PME en Zorg en Welzijn zitten beiden met een beleidsdekkingsgraad van 101,3 procent nog ver verwijderd van de 104,3 procent verplichte dekking om het verlagen van de pensioenen van hun deelnemers vanaf eind dit jaar te voorkomen. PMT daalde vorig jaar licht met 0,3 procent naar een beleidsdekkingsgraad van 102,3 procent. Dus ook hier ligt nog een stevige opgave voor de komende elf maanden om de dekking met minimaal 2 procent te verbeteren.

