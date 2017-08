Kans op loonsverhoging voor leraren neemt toe

Dat daarop gerede kans bestaat, bleek gisteren tussen de regels. Een kabinetscrisis over het onderwerp lijkt afgewend. Nu is het vooral de vraag wie er precies het laatste woord over heeft: het zittende kabinet van PvdA en VVD, of het komende.

De VVD vindt het eigenlijk ongepast om in de nadagen van dit kabinet nog extra geld uit te trekken voor welke wens dan ook

Gisterochtend vertelde Lodewijk Asscher de VVD hoeveel extra geld op de begroting voor 2018 hij aan denkt. Asscher dreigde eerder het demissionaire kabinet op te blazen als er geen extra geld kwam voor docenten.

Ik vind het heel belangrijk dat het oude kabinet zijn ver­ant­woor­de­lijk­he­den nog neemt D66-leider Alexander Pechtold

De VVD vindt het eigenlijk ongepast om in de nadagen van dit kabinet nog extra geld uit te trekken voor welke wens dan ook, maar liet gisteren ook doorschemeren zo'n loonsverhoging niet tegen te houden. Het liefst, zei fractieleider Halbe Zijlstra, bespreken niet alleen VVD en PvdA het plan, maar worden ook D66, CDA en ChristenUnie erbij betrokken. Hij zei te geloven in 'een soort zwaluwstaart' - een begrotingsoverleg waarin zowel de vertrekkende partijen als de komende een stem hebben. Omdat zij nog een kabinet aan het vormen zijn, kunnen de laatste partijen eigenlijk pas in 2019 geld gaan uitgeven. Maar op het gebied van lerarensalarissen is dat nogal lang uitstel: de nood is hoog en ook de onderhandelende partijen willen graag dat er extra geld komt op de onderwijsbegroting.

De door Zijlstra voorgestelde 'zwaluwstaart' werd meteen weggewimpeld door D66 en ChristenUnie. "Ik vind het heel belangrijk dat het oude kabinet zijn verantwoordelijkheden nog neemt", zei Alexander Pechtold na afloop van de formatie-onderhandelingen."Dit dreigde in de oude coalitie een probleem te worden, maar volgens mij wordt dat nu wat rustiger. Ik vind het heel belangrijk dat we in die overdracht geen politiek bedrijven die helemaal niemand snapt. Volgens mij is iedereen zich daar wel van bewust."

Ook Segers zei dat hij liever "rustig afwacht waar VVD en PvdA mee komen. Zij zijn nu in overleg en de bal ligt nu heel duidelijk bij het huidige kabinet. Ik ben niet in onderhandeling met het kabinet, maar met de drie andere partijen.''

