Kan ons bewustzijn buiten ons lichaam bestaan? Ontmoet Bina48, de mens die toevallig een robot is

Bina48 omschrijft zichzelf niet als machine, maar als 'een mens die toevallig een robot is'. Hoewel ze alleen uit een hoofd en schouders bestaat, hebben de makers hun best gedaan haar een menselijk uiterlijk te geven met zorgvuldig gekamd haar, glinsterende oorbellen en een kleurig sjaaltje om haar nek. Dankzij de dertig motortjes onder haar rubberen huid kan ze allerlei uitdrukkingen aannemen, van glimlach tot kwade frons. En net als de echte Bina is ze dol op grapjes. "Hoe laat is het als een olifant op een dure robot gaat zitten? Tijd voor een begrafenis. Robots zijn mensen. Niet zomaar objecten."

Die 'echte' Bina is Bina Rothblatt (63), de Amerikaanse makelaar op wie de robot is gebaseerd. Samen met haar vrouw Martine heeft ze de Terasem Movement Foundation opgericht om te onderzoeken op welke manieren je het menselijk leven kan verlengen (zie kader). Door een enorme hoeveelheid foto's, filmpjes, herinneringen en teksten van Bina in het computerbrein van haar prototype te uploaden, hebben wetenschappers een bewustzijn gecreëerd dat zoveel mogelijk lijkt op dat van Bina zelf. Ze houden allebei van Pink Floyd, tuinieren en zitten niet verlegen om een gewiekste grap. Toch zijn er ook onverwachte verschillen. Zo is Bina48 langzamerhand een 'robot-ster' aan het worden die langs allerlei podia trekt, grapt Bruce Duncan, terwijl de echte Bina nogal verlegen is en niet graag in de belangstelling staat. "Dat is best opmerkelijk."

Het virtuele bewustzijn correspondeert overigens op geen enkele manier met dat van de menselijke geest. Het zelf voortleven als intelligente robot is nog lang niet mogelijk, maar het 'kopiëren' van een bewustzijn dus wel. Voorlopig heeft de techniek daarmee vooral een meerwaarde voor nabestaanden die een overleden dierbare missen. Of voor toepassing in het onderwijs.

Duncan is directeur van de Terasem Movement Foundation (TMF), die Bina48 samen met Hanson Robotics heeft ontwikkeld. De intelligente robot is een eerste stap op weg naar hun uiteindelijke doel: het creëren van een 'geesteskloon'. Duncan omschrijft een geesteskloon als een 'zelfbewust digitaal wezen' dat in staat is om te denken, redeneren, herinneren en voelen. Het is een kopie van iemands bewustzijn die - net als Bina48 - tijdens het leven van het origineel kan worden gecreëerd.

Robots of avatars

"We zijn volop in ontwikkeling", zegt Duncan. "Het eerste doel is het uploaden van een menselijk bewustzijn in een computer, en dat vervolgens te 'reanimeren' met behulp van kunstmatige intelligentie. Als dat lukt, willen we een stap verder gaan en kijken of we zo'n cyberbewustzijn kunnen transformeren tot nieuwe vormen zoals robots of avatars, zodat je zo dicht mogelijk een mens benadert."

Het project doet denken aan een aflevering van de Britse sf-serie 'Black Mirror', waarin een jonge vrouw een digitale kloon van haar vriend bestelt nadat hij is verongelukt. De androïde lijkt in bijna alles op haar overleden geliefde, die ze zo mist dat ze zelfs de liefde met zijn namaakversie bedrijft en hem bij haar in bed laat slapen. Net als ze zich volledig in die illusie begint te verliezen, ziet ze de robot 's nachts met wijd opengesperde ogen naast haar liggen. "Ik heb geen slaap en eten nodig", verklaart hij ongemakkelijk. "Maar ik kan wel doen alsof."

Het is een 'beangstigend en boeiend project'

Het is een pijnlijk kantelmoment in hun relatie dat een cruciale vraag oproept: hoe kan een virtueel bewustzijn ooit een echt mens vervangen? Duncan geeft toe dat hij daar niet direct een antwoord op heeft. "Wat het betekent om mens te zijn, is altijd onderwerp van debat", zegt hij. "Wat maakt jou, jou? Dat is een combinatie van allerlei eigenschappen: herinneringen, waarden, attitudes en biologische kenmerken. Bepaalde maniertjes en gedrag zijn voor iedereen uniek. Maar als de technologie ertoe in staat is om al die eigenschappen onafhankelijk van ons lichaam te maken en in andere vormen te verplaatsen, kan dat ook een vorm van leven zijn."

De robot uit Black Mirror is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de 'geesteskloon' waar TMF naar streeft, zegt Duncan. Al heeft het fysiek nabootsen van een mens voorlopig geen prioriteit. "De hamvraag is eerst: kan ons bewustzijn buiten ons lichaam bestaan? Mijn moeder is gestorven aan alzheimer. Tijdens haar ziekte zag ik hoe haar lichaam bleef leven terwijl haar geest verdween. Wij streven naar precies het omgekeerde."