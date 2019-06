Kan ik de jurk die ik cadeau kreeg van een Somalische vluchtelinge vermaken tot een blouse?

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Ik doe vrijwilligerswerk met vluchtelingen en één van hen, een heel aardige Somalische, gaf mij een jurk cadeau. Het is een enorm gewaad dat ik nooit aan zou trekken. Ik zie er wel een leuk bloesje in, maar dan moet de helft eraf én ik zou de hals willen veranderen. Kortom, van de oorspronkelijke jurk is dan niet veel meer over.

Ik zit nu met een dilemma: kan ik een cadeau compleet veranderen? Als ik de jurk vermaak, blijft-ie tenminste niet ongedragen in de kast hangen en ik kan erop letten dat ik het bloesje nooit draag in haar bijzijn, maar ik heb daar toch een slecht gevoel over. Wat vindt u?

Verkeerde jurk