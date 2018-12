Kan iemand tijdens een etentje vragen of alle orgaandonoren hun hand op willen steken?

Tijdens een etentje bij vrienden ging het gesprek over orgaandonatie. Plotseling stelde iemand aan tafel de vraag wie zich had laten registreren als orgaandonor en of die de hand wilde opsteken. Omdat de vraag nogal dwingend werd gesteld, werden er braaf handen opgestoken (of niet). Daarna volgde een soortgelijk rondje over bloeddonorschap. Zoals te verwachten kon de vraagsteller zelf beide keren haar hand opsteken. Ik voelde mij hier onprettig bij, maar heb naar waarheid geantwoord. Ongetwijfeld had deze persoon een missie en deed dit met de beste bedoelingen. Toch zit het me niet lekker: ik vond het een onbeleefde vraag omdat deze zaken privé zijn en een antwoord werd afgedwongen. Ik had natuurlijk kunnen antwoorden dat ik dat liever voor mezelf houd, maar dan was ik de enige die weigerde hieraan mee te doen. Is het gepast om deze vraag te stellen in gezelschap?

Beste Is donorschap privé?

Zowel donorregistratie als, in iets mindere mate, bloeddonorschap is een onderwerp dat geregeld terugkeert op de maatschappelijke agenda. Daarmee zijn het wat mij betreft geschikte onderwerpen voor de conversatie bij etentjes of feestjes. Het gaat wat verder dan altijd maar weer de laatste vakantie of de aanschaf van huizen, dus dat is winst. Een persoonlijke invalshoek (wat hebben mensen voor zichzelf besloten?) ligt hierbij voor de hand. Het zijn de persoonlijke overwegingen die een gesprek hierover interessant maken. Interessanter in elk geval dan alleen maar een bepaald standpunt in z’n algemeenheid voor of tegen. Het is goed als mensen hierover nadenken en er met elkaar over praten. Dus nee, ik vind het niet privacy-overschrijdend om de vraag ‘Wat heb je zelf gedaan?’ in de groep te gooien. Aan uw hand wel of niet opsteken valt op dat moment niet te ontkomen (zo werkt het groepsproces), maar als u geen toelichting wilt geven waarom wel of waarom niet, kunt u altijd zeggen dat u er nooit zo over hebt nagedacht.

