Kan een driejarige zichzelf vermaken?

Als mijn vrouw of ik thuis zijn, dan wil mijn driejarige altijd dat we meespelen met de duplo of de blokken, vertelt een vader. Ook tekenen doet hij het liefst samen. "Of eigenlijk besteedt hij dat dan uit door ons te commanderen: Groen! Poes! Daar! Natuurlijk gaan we er vaak niet op in, de was moet ook gedaan en de tafel opgeruimd." Soms speelt hij even met 'm, en kondigt dan vooraf aan dat hij straks iets anders gaat doen, dat zoon dan alleen moet spelen. "Maar vaak hangt hij dan alsnog gillend en huilend aan mijn broekspijp, of wil hij per se met mij meedoen met het inruimen van de vaatwasser. 's Avonds als ik ga koken zet ik hem altijd voor de tv, terwijl ik hem liever nog even zou laten spelen."

Tja, volgens pedagogisch adviseur Anne van der Grinten vinden kleine kinderen het nu eenmaal het fijnst om bij hun ouders in de buurt te zijn. Drie is volgens haar ook echt nog wel wat jong om zichzelf te vermaken. "Het liefst lopen ze de hele dag mee en kijken ze naar papa en mama. Groot worden begint met samen doen."

Ze kan zich voorstellen dat vader er moe van wordt. Je kunt je kind niet 16 uur per dag bezighouden. "Maar soms moeten ze eerst voelen dat ze er echt bij horen en mee mogen doen, voordat ze ook iets zonder jou gaan ondernemen. Soms zijn ouders maar een paar dagen in de week samen met hun kind. Het helpt als je accepteert dat er dan geen bal terecht komt van het huishouden."

Probeer er een positieve draai aan te geven, stelt ze voor. Kinderen leren veel van meehelpen. Dat de kraan heet is bijvoorbeeld. Van der Grinten: "Kleine klusjes in huis zijn een mooie manier om hem steeds meer zelf te laten doen. Waarom zou hij de was niet helpen sorteren op kleur? Misschien vindt hij die blokken niks en stapelt hij liever de pannen in de kast?"

Er komt heus een moment dat hij zijn eigen dingen gaat doen, zegt orthopedagoog Ineke Oenema-Mostert. "Maar dat hoeft met drie jaar nog niet te lukken. Het ene kind kan op die leeftijd eindeloos lang zelf spelen, anderen niet, daar is geen standaard voor."

Oenema-Mostert onderzoekt aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en hoe zij leren. Zelf leren spelen is belangrijk, zegt ze. "Iedereen moet voor zichzelf ontdekken wat hij leuk en fijn vindt om te doen. Als je zelfstandig leert spelen, kun je later ook de concentratie opbrengen om iets te gaan doen wat nou eenmaal moet." Maar eigenlijk werkt de hele opvoedperiode daar naartoe.

Het kan helpen als vader uitvindt wat zijn zoon echt boeiend vindt. Oenema-Mostert kent een voorbeeld van een jongetje dat geen zin had om met een prikpen aan de slag te gaan, iets dat juffen en crècheleiders graag zien omdat dat goed is voor de oog-hand-coördinatie. "Deze jongen bleek helemaal gek van vlaggen, dus toen hij eenmaal een vlag voor zich had, was het prikken zo klaar." Zelf spelen moet geen straf zijn, benadrukt ze. "Een kind moet zich comfortabel voelen."

Alles tekenen wat hij zegt? Onmiddellijk mee stoppen! Psychologe Louise Berkhout

Het is ook een kwestie van vertrouwen opbouwen. "Net als fietsen. Even loslaten terwijl ze het niet doorhebben. Misschien is er een plekje in de keuken waar de jongen kan kleuren?" En tijd is voor driejarigen nog een vaag begrip. Ik ben zo terug, zegt een kind niets volgens de onderzoeker. "Maak het desnoods concreet met een kookwekker of kleurenklok."

Veel oefenen, steeds een stapje verder, zegt ook psychologe Louise Berkhout. Zij is iets strenger. Het feit dat deze zoon zijn ouders commandeert, zegt volgens haar ook iets over henzelf. "Alles tekenen wat hij zegt? Onmiddellijk mee stoppen! Handen op je rug! Vaak willen ouders alles zo graag goed doen dat ze zich er te veel mee bemoeien. Hoe meer ouders toegeven, hoe meer hun kind een beroep op hen zal doen."

Bij een driejarige heeft het niet zo veel zin om veel woorden te gebruiken, de vader kan beter handelen. "Breng hem gewoon naar de speelhoek, laat hem niet kiezen uit een hele berg speelgoed, maar geef een paar opties. Blijf even zitten en ga dan wat anders doen. Logisch dat hij eerst zal protesteren, maar dat is een kwestie van volhouden en consequent zijn."