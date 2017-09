Kan 4-jarige jongen in jurk naar school?

Hij is bijna 4 jaar, loopt het liefst in jurken, is dol op prinsessen, barbies en andere zaken die doorgaans worden bestempeld als 'meisjesdingen'. Vooralsnog geen enkel probleem, zegt de vragensteller. Hij gaat gewoon in een prinsessenjurk naar de crèche. "Maar wat als hij straks naar dezelfde basisschool gaat als zijn grote broers?"

De vraag komt niet van de ouder zelf, maar van een bevriende moeder. Zij hoort andere ouders al speculeren: hoe moet dat straks? De school heeft geen kledingvoorschriften, maar is vrij traditioneel, vertelt de vriendin. "Er zijn in ieder geval geen andere jongens die in jurken lopen." Moet de moeder hem een broek aantrekken om opmerkingen te voorkomen, vraagt ze. "Of moet ze hem zichzelf laten zijn?"

Geen blauwdruk

'Laat je niet leiden door mensen met goede bedoelingen. Neem zelf de beslissing.'

Jaap van den Hurk kan het niet zeggen, er is geen blauwdruk. "Het hangt van de situatie af. De jongen is ook nog klein." Hoe dan ook moeten de ouders hun gevoel volgen, zegt hij. "Laat je niet leiden door mensen met goede bedoelingen. Neem zelf de beslissing."

Zijn zoon Storm deed mee aan het tv-programma 'Hij is een zij'. Al vlot na de geboorte, zodra hij kon praten, was duidelijk dat hij naar meisjesdingen trok. Die waren amper in huis, want na Storm kwam er nog een broer. "Tegen beter weten in hebben we in het begin jongensspeelgoed gekocht. Geen pistolen hoor, we hielden het vrij neutraal." Maar bij nichtjes thuis of in de speelgoedwinkel was er geen ontkomen aan. "Storm voelt zich een meisje en wil een meisje zijn."

Op tv was te zien dat de ouders het voorzichtig hebben aangepakt. Thuis mocht hij gerust in een jurk rondlopen, op school en op de scouting droeg hij jongenskleren. De coming-out stelden ze uit tot Storm acht was. De juf liet alle kinderen iets persoonlijks meenemen. Storm nam hoge hakken mee. Er waren kinderen die het raar vonden, maar ze begrepen het toen juf het omdraaide. Als alle jongens verplicht een jurk aanmoesten, zou dat dan natuurlijk voelen? Uitleg leidt tot begrip, zegt Van den Hurk. "Kinderen van die leeftijd kunnen zich al goed in een ander verplaatsen."

Hij denkt dat de omgeving van belang is. "Bij ons in Brabant werd het vrij gemoedelijk opgepakt." Laat de ouders eerst op school vragen: hoe kunnen we dit soepel aanpakken? Het heeft geen zin te zeggen: 'Mijn zoon zit zo in elkaar, wen er maar aan'. Scholen zijn gevoeliger voor een hulpvraag."