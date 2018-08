Kamermeerderheid: ‘Zonder inenting niet welkom op de crèche’

Nu mogen kinderdagverblijven alleen informatie geven aan ouders over de vaccinatiegraad op de crèche. Ze mogen geen kinderen weigeren. Dat ligt juridisch gevoelig. Nederland kent geen algemene vaccinatieplicht, en het is de vrijheid van ouders om kinderen wel of niet te laten vaccineren. Als kinderdagverblijven kinderen gaan weigeren, wordt al snel die vrijheid ingeperkt. Vanwege de juridische valkuilen wilden vorige regeringen er nooit aan beginnen.

Steeds meer ouders hebben bezwaren tegen vaccineren. Dat maakt dat andere ouders zich afvragen of hun kind op het kinderdagverblijf risico loopt besmet te raken met bijvoorbeeld mazelen. Baby’s zijn nog niet beschermd tegen mazelen omdat het vaccin pas gegeven kan worden als het kindje 14 maanden is. De jongste kinderen op dagverblijven zijn niet volledig beschermd.

De VVD wil zelfs nog een stap verder gaan. Er moet volgens Dijkhoff ook een onderzoek komen of er voor creches een vaccinatieplicht kan komen. Dat zou betekenen dat ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren, op geen enkele crèche meer terecht kunnen. In het wetsvoorstel van D66 gaat het om een beperktere vorm, waar ouders altijd nog kunnen uitwijken naar een kinderdagverblijf dat geen bezwaar heeft om zulke kinderen op te vangen.

Maar de politieke afwegingen zijn aan het schuiven nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 90 procent dreigt te zakken. Dat heeft bij de VVD voor een omslag gezorgd. De liberale partij was tot voor kort tegen elke vorm van vaccinatieplicht. Maar Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, maakt zich zoveel zorgen dat zijn fractie nu vindt dat kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen moeten kunnen weigeren. Daarmee is er een ruime kamermeerderheid voor het plan dat D66 nu op tafel legt.

Meldplicht

De Tweede Kamer wil al langer dat kinderdagverblijven en eventueel scholen verplicht worden om informatie te geven over het percentage ingeënte kinderen. De linkse oppositie en ook CDA en PVV dringen daar al langer op aan. In 2016 beloofde het kabinet te onderzoeken of dat haalbaar was.

De uitkomst was een domper voor de voorstanders van een meldplicht. Toenmalig minister Edith Schippers van volksgezondheid maakte gehakt van eigenlijk elke vorm van een meldplicht of vaccinatieplicht. “Sluitende registratie van de vaccinatiegraad is juridisch niet haalbaar”, was haar conclusie. “Het weigeren van kinderen kan mogelijk leiden tot een ongerechtvaardigd onderscheid op grond van godsdienst dan wel levensovertuiging”.

Schippers had ook twijfel over het effect. Kinderen kunnen op zoveel plekken mazelen oplopen, dat bescherming op het kinderdagverblijf maar een druppel op een gloeiende plaat is, waarschuwde zij de Tweede Kamer.