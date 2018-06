Kamerleden houden spreekuur in de herberg: 'U zit voor honderd procent verkeerd'

Ze kwamen elkaar na de verkiezingen tegen in de supermarkt in hun woonplaats Dalfsen, even ten oosten van Zwolle. "Malik, jongen, wanneer gaan we samen eens iets organiseren om te laten zien dat we regionale Kamerleden zijn?", zei CDA-Kamerlid Maurits von Martels tegen VVD-collega Malik Azmani. Het spreekuur dat ze daarop begonnen in herberg de Klomp in Vilsteren, op een landgoed op fietsafstand van hun huizen, is sindsdien uitgegroeid tot een traditie.

Het recept is simpel: op vaste zaterdagen zit het duo klaar voor burgers die een boodschap voor hen hebben. Echtgenotes Martiena Azmani en Aimée von Martels doen aan de deur de ontvangst, schenken koffie en horen in de 'wachtkamer' soms al de verhalen van de bezoekers aan. Vervolgens gaat de glazen deur naar de achterkamer open en wacht het gesprek met de Kamerleden, die gebroederlijk luisteren en vragen stellen.

Eerder kwamen vliegveld Lelystad en de fipronilcrisis voorbij, maar ook woonwagens en houtstokende buren

Deze zaterdagochtend ligt er een brandbrief op tafel, het staat er vetgedrukt op. De brief is gericht aan 'hare excellentie' Cora van Nieuwenhuizen, minister van infrastructuur. Hij is opgesteld door Hendrik Jan Scherpenkate (76) te Oudleusen, bloedfanatiek pleitbezorger van een verbinding tussen N36 en de A28. "Het budget is gering, het gaat niet gebeuren", zegt Von Martels. Scherpenkate zucht: "U bent een heel leuke man, maar ik kan niets met u."

De drie kennen elkaar. Van het spreekuur, maar ook van toen de Kamerleden nog gemeenteraadslid en wethouder waren. De kippenboer wist de twee toen al te vinden voor zijn 'Plan Scherpenkate' - hij hoopt er ooit een standbeeld voor te krijgen. "De enige N-weg waar tijdens de crisis in is geïnvesteerd, ligt hier", probeert Azmani. "In de toekomst zullen er alleen maar minder auto's op de weg zijn", zegt Von Martels. Scherpenkate grijpt naar zijn tas: "U zit voor honderd procent verkeerd."

Andere buurtbewoners komen hier voor het eerst, zoals Nel Ezendam. Ze zit als bewindvoerder in haar maag met een cliënte voor wie ze nergens zelfstandige woonruimte kan vinden. "Ik wil gewoon een keer mijn frustratie kwijt", begint ze. "De politiek wil de zorg dichter bij huis, maar ik kan haar niet in de lucht hangen." De Kamerleden beloven haar brief deze week aan de specialisten in hun fractie te geven. En Azmani raadt een gesprek met de wethouder aan.

De vragen mogen hier in de herberg overal over gaan, partijkleur doet er niet toe. "We nemen elkaar hier niet de maat", zegt Azmani. Met vrachtwagenchauffeur Roelof Bonte (55) - ingevlochten sik, pak shag in de borstzak, lid van Forum voor Democratie - die klaagt over de gebrekkige dossierkennis van een VVD- Kamerlid, gaan de twee uitgebreid in gesprek. Een Statenlid van de VVD dat de nieuwste opknapbeurt van de N35 wil voorbespreken, is evengoed welkom.

We gaan zeker door, al komen er maar twee personen. Het levert veel sympathie op. Maurits von Martels

Het zijn haast uitsluitend lokale onderwerpen die voorbijkomen. Vandaag zijn het de wegen - Von Martels praat deze maand in Den Haag mee over de meerjarenplannen. Eerder kwamen vliegveld Lelystad en de fipronilcrisis voorbij, maar ook woonwagens en houtstokende buren. Over migratie, Azmani's portefeuille in Den Haag, gaat het niet. "Over IS is hier nooit gesproken", zegt Von Martels. "Daar zijn ze nooit zo bang voor hier", voegt Azmani toe.

Dat het vandaag rustig blijft - een handvol mensen daagt op, eerder waren het er 'dertig, veertig, vijftig' - deert de mannen niet. Von Martels, de melkveehouder die vorig jaar dankzij voorkeurstemmen een Kamerzetel veroverde: "We gaan zeker door, al komen er maar twee personen. Het levert veel sympathie op."

Brengt het bezoekers ook iets? "Mensen willen gehoord worden. Als wij daarna beweging kunnen veroorzaken is het goed, toch?"