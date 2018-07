Kamerleden betwijfelen nut van aanvulling voor lagere inkomens

De subsidie voor bedrijven die werknemers met lage inkomens in dienst nemen (LIV) werkt volgens FNV als een perverse prikkel. De wet is bedoeld om werkgevers te stimuleren mensen met een laag inkomen in dienst te houden of te nemen, maar heeft een vervelend bij-effect: de bedrijven raken de subsidie kwijt als zij de laagste inkomens loonsverhoging willen geven.

Lees verder na de advertentie

Dat blijkt volgens de vakbond uit de cao-onderhandelingen bij detailhandelsbedrijven als Primark, C&A en Wibra. De FNV denkt dat een loonsverhoging van 3,5 procent voor die sector, goed voor 170.000 werknemers, reëel is. De vakbond zegt dat de werkgevers echter niet aan deze eis tegemoet willen komen omdat zij profiteren van de subsidieregeling die begin vorig jaar van kracht werd.

Volgens de FNV is sprake van een ‘perverse prikkel’. Werkgevers worden aangemoedigd de lonen laag te houden.

Het vorige kabinet van VVD en PvdA besloot werkgevers die mensen in dienst nemen met een inkomen net boven het minimumloon (1594 euro bruto per maand) tegemoet te komen. De subsidie bedraagt per werknemer maximaal 2000 euro per jaar en geldt alleen voor werknemers die niet meer verdienen dan 125 procent van het minimumloon (1992 euro bruto per maand). Het oogmerk van de regeling – het zogeheten Lage Inkomens Voordeel (LIV) – is het stimuleren van werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De regeling kost 500 miljoen per jaar.

Volgens de FNV is sprake van een ‘perverse prikkel’. Werkgevers worden aangemoedigd de lonen laag te houden, ondanks de economische groei en de roep in de samenleving om de lonen flink op te krikken. “De FNV merkt geregeld dat bedrijven die veel winst maken daardoor toch de hand op de knip houden.”

In de detailhandel werd vier weken geleden een cao afgesloten, zonder de FNV. Volgens werkgeversorganisatie Inretail heeft de subsidieregeling bij de nieuwe afspraken geen rol gespeeld. In het principeakkoord staat dat de laagste salarissen meestijgen met het minimumloon.

'Te mager' Voor dit jaar betekent dat een loonsverhoging van 1,8 procent, zegt bestuurder Jacqueline Twerda van het CNV, een van de bonden die het principeakkoord tekenden. De FNV vindt dit akkoord veel te mager. Het effect op de subsidieregeling is niet aan bod geweest in de gesprekken met de werkgevers, zegt Twerda van het CNV. “De FNV heeft nooit aan tafel gezeten. Wij wel. Ik wil ook meer loon, maar het moet wel kunnen.” Dit betekent dat de uitzendbranche extra winst kan maken, terwijl het effect van de regeling hoort te zijn dat meer werk­ge­le­gen­heid komt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt Voor mensen die in de lage loonschalen zitten, blijft de subsidie van kracht, zegt zij. Maar voor werknemers met meer ervaring geldt dat zij in een hogere schaal komen en voor hen kan de subsidie verdwijnen. Toch vindt ook Twerda de subsidieregeling ‘belachelijk’. Het is geld slepen naar een plek waar het niet naar toe moet. Werkgevers krijgen een paar euro per uur, hoewel zij echt zelf een fatsoenlijk loon kunnen betalen. Ook in de Tweede Kamer is er kritiek op de regeling. “Het is een bonus voor de werkgever”, vindt Bart van Kent van de SP. “Het levert geen extra banen op. Bedrijven nemen mensen in dienst als er werk is, niet omdat zij subsidie krijgen.”

Duidelijkheid op korte termijn Ook bij regeringspartijen klinkt gemor. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stelde vragen. Hij wijst erop dat de uitzendsector dit jaar naar schatting 35 miljoen euro kreeg voor het aantrekken van mensen met lagere inkomens, terwijl de tarieven waarvoor die als uitzendkracht bij klanten aan de slag gaan, niet zijn gedaald. “Dit betekent dat de uitzendbranche extra winst kan maken, terwijl het effect van de regeling hoort te zijn dat meer werkgelegenheid komt”, concludeert de CDA-parlementariër. Omtzigt wil nu van minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid weten of de subsidieregeling heeft geleid tot extra banen. “Ik vind het jammer dat de minister pas over vier jaar wil kijken wat het effect is.” Omtzigt wil op korte termijn duidelijkheid.

Lees ook:

Moeten we langer doorwerken of juist niet? Wat is houdbaar voor werknemers? Voorstander Gerard Groten van werkgeversvereniging AWVN en tegenstander Zakaria Boufangacha van het FNV zetten hun argumenten op een rij: langer doorwerken of niet?