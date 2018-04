Kamer wil van minister De Jonge horen of ouderen nog wel veilig zijn

“Ik schrik van de berichten over De Leeuwenhoek”, zegt Kamerlid Sophie Hermans van de VVD. “Wonen en werken in een verpleeghuis moeten veilig zijn. Al moeten we eerst een volledig beeld hebben, voor we kunnen oordelen.”

D66 wil binnen een week duidelijkheid over het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het Rotterdamse verpleeghuis. “Het belangrijkste is: zijn de ouderen op dit moment veilig?”, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Zij noemt ouderenmishandeling onaanvaardbaar. “Overal gebeurt wel eens wat, maar voor mishandeling moet zero tolerance gelden. Als daar sprake van is geweest, valt dat nooit goed te praten.”

Wat de PvdA betreft moet verantwoordelijk zorgbestuurder Gijsbert van Herk opstappen. Hij bestuurt de zorgkoepel Humanitas, die in Rotterdam 10.000 mensen thuiszorg en ouderenzorg verleent. “Na wat hij in Trouw heeft gezegd over de Antilliaanse cultuur van sommige personeelsleden, vind ik hem totaal ongeschikt”, aldus PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma. Van Herk zei dat de omgangsvormen in de multiculturele wijk waar De Leeuwenhoek staat, ruwer zijn dan elders in Nederland, ‘al is dat natuurlijk geen excuus’.

Directer en rauwer

De Tweede Kamer is verrast dat de verpleeghuizen weer negatief in het nieuws zijn, juist nu er ruimschoots extra geld is om de kwaliteit te verbeteren. Volgens CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg was niet bekend dat er in De Leeuwenhoek weer problemen speelden. Ook het CDA is gevallen over de uitspraken van de directeur over de multiculturele achtergrond van het personeel. “Het kan goed zijn dat het personeel wat directer en rauwer reageert op situaties, maar dat mag nooit gelden als verklaring voor fysiek geweld tegen bewoners”, vindt Slootweg.

Het ministerie van volksgezondheid zegt dat de Inspectie de zaak in onderzoek heeft, en wil tot die tijd niet inhoudelijk reageren. “Geweld is op geen enkele manier acceptabel, ongeacht waar een verpleeghuis staat”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Dat er in de verpleeghuizen nog steeds misstanden voorkomen, was vorige maand in de Tweede Kamer nog onderwerp van debat. Alle partijen spraken toen eensgezind hun zorgen uit over de personeelstekorten. Een recent zwartboek meldt dat ouderen soms lang moeten wachten voordat ze naar de wc kunnen, ‘s nachts vergeten worden of in onveilige situaties verzeild raken. Ook van de veiligheid van het personeel is soms in het geding, doordat ze soms weken achter elkaar moeten overwerken.

Ouderenmishandeling staat ook deze maanden net op de agenda van de Tweede Kamer. Voor de zomer moet een onderzoek klaar zijn naar hoe vaak ouderen slachtoffer zijn van geweld, in en buiten de zorg.

